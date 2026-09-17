Reorganizan la Quinta de Olivos: Casa Militar gana control y desplazan personal civil

El Gobierno nacional comenzó a implementar una reorganización de la Quinta de Olivos que ampliará la intervención de Casa Militar sobre el funcionamiento cotidiano de la residencia presidencial. Los cambios ya empezaron a ser comunicados al personal civil y contemplan reubicaciones en otras dependencias y desvinculaciones.

Confirmaron las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur

Según fuentes oficiales citadas por Ámbito, la decisión se enmarca en un refuerzo del esquema de seguridad del presidente Javier Milei . La intención sería acelerar el proceso durante los próximos días y dejar buena parte de la nueva estructura definida hacia el viernes.

Casa Militar, conducida por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez , ya tiene entre sus funciones la seguridad del Presidente y de las residencias oficiales. La novedad pasa por una mayor intervención sobre la administración diaria de Olivos, que actualmente se encuentra repartida entre ese organismo y distintas áreas civiles de la Secretaría General de la Presidencia.

Hasta ahora, Casa Militar tiene a su cargo la custodia presidencial y la coordinación de las fuerzas que participan de los dispositivos de seguridad. En cambio, áreas civiles administran tareas vinculadas con mantenimiento, cocina, jardines, servicios generales y gestión de personal , además de la organización cotidiana de la residencia.

Con el nuevo esquema, Casa Militar tendría una intervención más amplia sobre la Quinta. De avanzar la modificación con ese alcance, será necesario adecuar la normativa que actualmente asigna responsabilidades administrativas a la Secretaría General de la Presidencia. Por el momento, no trascendió cuál será el instrumento jurídico que formalizará la nueva estructura.

El movimiento de empleados, en cambio, ya comenzó. Personal civil fue notificado sobre los cambios y una parte de los trabajadores de planta permanente sería trasladada a otras dependencias. También comenzaron algunas desvinculaciones entre empleados que cumplen distintas funciones dentro de Olivos.

Seguridad y preocupación por posibles filtraciones

Detrás de la reorganización aparece además una preocupación del entorno presidencial por eventuales filtraciones de información sobre movimientos, reuniones y actividades realizadas dentro de la residencia, según fuentes citadas por Ámbito y La Gaceta. El objetivo sería restringir la cantidad de personas con acceso cotidiano a ese tipo de información.

En ese contexto también aparece Mario Suli, secretario privado del Presidente y colaborador cercano de Milei. De acuerdo con las fuentes consultadas por esos medios, Suli viene ganando participación en cuestiones relacionadas con el entorno inmediato presidencial y podría actuar como enlace entre Milei, Casa Militar y la Quinta de Olivos, aunque por ahora esa eventual función no se encuentra formalizada.

La reorganización todavía no está cerrada. Resta conocer hasta dónde llegará la transferencia de funciones, cómo quedará distribuida formalmente la administración de la residencia y cuál será el destino definitivo de los empleados civiles alcanzados por los cambios.