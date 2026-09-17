[VIDEO INÉDITO] Causa Cuadernos: difundieron por primera vez el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner

Por primera vez se conocieron públicamente imágenes del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta , uno de los procedimientos ordenados durante la investigación de la causa Cuadernos. El material fue reproducido este jueves durante el juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7.

Confirmaron las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur

El operativo había comenzado al mediodía del 23 de agosto de 2018 en la propiedad ubicada sobre la calle Juncal y se extendió durante aproximadamente 13 horas. Fue ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación que llevaba adelante junto al fiscal Carlos Stornelli.

Las imágenes muestran el ingreso de efectivos de la Policía Federal junto con auxiliares judiciales y el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi , además del recorrido por diferentes ambientes de la vivienda. Los agentes registraron habitaciones, sectores de servicio, baños y vestidores mientras documentaban el procedimiento.

Las imágenes corresponden al procedimiento realizado en agosto de 2018 en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

El video fue exhibido durante la declaración de Juan Carlos Barrales , el jefe policial que estuvo al frente del procedimiento. Ante el tribunal, el comisario describió la existencia de puertas blindadas dentro del inmueble y explicó que una de ellas se encontraba vinculada al sector que identificaron como dormitorio principal.

Barrales sostuvo además que detrás de la cama había un sector similar a un vestidor o placard cuya puerta también era blindada. Según relató, durante el procedimiento esa puerta se cerró accidentalmente y debieron recurrir a un secretario privado de la expresidenta para volver a abrirla y continuar con el registro.

La Fiscalía pidió mostrar el material durante el debate para contrastarlo con declaraciones y otros elementos incorporados al expediente. La fiscal general Fabiana León señaló que pretendía focalizar la reproducción en puntos específicos del procedimiento, entre ellos ese sector del departamento.

La defensa cuestionó la exhibición de las imágenes

La reproducción generó una discusión dentro de la audiencia. Beraldi planteó que mostrar extensamente el interior de la propiedad exponía aspectos de la vida privada de su defendida que, según la defensa, no tenían relación directa con el objeto del juicio.

El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sostuvo que la proyección podía continuar, aunque planteó que debía concentrarse en los puntos concretos de interés para la causa. El TOF N°7 está integrado también por los jueces Fernando Canero y Germán Castelli.

El departamento de Recoleta forma parte de la investigación porque, según la acusación fiscal y declaraciones incorporadas al expediente, habría sido uno de los lugares mencionados como destino de dinero presuntamente recaudado entre empresarios. Esas afirmaciones integran la hipótesis de la acusación y deberán ser valoradas por el tribunal al momento de dictar sentencia.

El contexto del juicio por la causa Cuadernos

El juicio oral analiza un presunto esquema de pagos ilegales vinculados con contratistas de obra pública durante gobiernos kirchneristas. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, habría funcionado entre 2003 y 2015 y habría involucrado a exfuncionarios, empresarios y choferes. Cristina Kirchner está acusada de haber encabezado esa asociación ilícita, una imputación que la expresidenta rechaza.

En marzo, durante su declaración indagatoria, Kirchner negó las acusaciones, cuestionó la investigación judicial y decidió no responder preguntas. Desde entonces el debate avanzó hacia la etapa testimonial, con declaraciones de personas vinculadas con allanamientos, contrataciones públicas y distintos procedimientos realizados durante la instrucción.

La audiencia de este jueves estuvo precisamente centrada en efectivos y testigos que participaron de aquellos procedimientos. Además de las imágenes del domicilio de Recoleta, el tribunal continúa evaluando pedidos y planteos formulados por distintas defensas dentro de un juicio que todavía tiene numerosas pruebas y testimonios por delante.