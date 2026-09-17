El oficialismo consiguió el quorum en el Senado y buscará aprobar Inocencia Fiscal II

El Senado de la Nación inició este jueves, a las 11:20 horas, una nueva sesión ordinaria con el quórum justo de 37 presentes , en una jornada que tiene como principales temas el tratamiento de Inocencia Fiscal II y la reforma del régimen de biocombustibles . La convocatoria se produjo después de que la sesión prevista para la semana pasada no pudiera concretarse.

Bullrich admitió que desconocía los cambios para el área de Discapacidad en el Presupuesto 2027

Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: "Quedás como tonto o que engañas"

Uno de los proyectos centrales es Inocencia Fiscal II , impulsado por el Gobierno y aprobado previamente por la Cámara de Diputados. La iniciativa busca modificar el régimen vigente y facilitar la incorporación al circuito formal de fondos que permanecen fuera del sistema financiero, una medida que el oficialismo vincula con el objetivo de captar los denominados “dólares del colchón” .

Entre los cambios planteados aparece la eliminación de determinados límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, además de modificaciones vinculadas con la fiscalización y la presunción de ingresos. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados, con 139 votos a favor y 110 en contra .

El segundo eje de la jornada es la reforma de la Ley de Biocombustibles , cuyo tratamiento había generado diferencias entre los bloques y fue uno de los motivos por los que la sesión anterior terminó frustrándose.

La iniciativa propone modificaciones al esquema de producción y comercialización de bioetanol y biodiésel , entre ellas cambios en los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles. Según el texto que llegó al Senado, el corte de bioetanol pasaría del 12% al 15% , con una distribución entre producción de caña de azúcar y maíz. También se contempla un límite de participación de una empresa en el mercado.

Uno de los puntos que todavía genera discusión está relacionado con las PyMEs de biodiésel que no están integradas a grandes grupos empresarios. Algunos senadores plantean modificaciones para garantizar una mayor participación de estas compañías y evitar que queden desplazadas del mercado.

El Banco Central quedó afuera del temario

Finalmente, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no forma parte del temario de esta sesión. El proyecto había sido incluido inicialmente entre las iniciativas que el oficialismo buscaba llevar al recinto, pero finalmente fue retirado de la agenda.

En cambio, los senadores también tienen previsto avanzar con tres pliegos judiciales y dar ingreso a nuevos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. La jornada contempla además acuerdos vinculados con el traspaso de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, designaciones de cónsules y vicecónsules y otros asuntos institucionales.

Entre los puntos complementarios aparece también el convenio para la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, entre el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, además de reconocimientos y otros proyectos incluidos en el orden del día.