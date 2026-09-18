Bullrich desafió al Gobierno y después publicó un video con "No me importa" de Lali

Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política con una publicación que rápidamente generó repercusiones. Después de expresar públicamente su malestar por no haber sido informada de los cambios vinculados a discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, la senadora compartió este viernes un video desde su despacho acompañado por “No me importa” , una canción de Lali Espósito.

La elección llamó particularmente la atención por el historial de cruces públicos entre Lali Espósito y Javier Milei desde 2023. Bullrich acompañó el video con la frase “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’” y se mostró trabajando en su despacho mientras sonaba el tema de la artista. Los medios que siguieron la publicación la interpretaron como un nuevo gesto de diferenciación en momentos de tensión dentro del oficialismo, aunque Bullrich no explicitó en el post una referencia al Presidente ni al conflicto interno.

La publicación apareció un día después de que Bullrich cuestionara abiertamente la forma en que se incorporaron modificaciones al capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027. La actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que, pese a integrar la mesa política del oficialismo, no había sido informada previamente sobre esos cambios.

Según relató, durante una reunión política previa se habían analizado los números generales y fundamentos del proyecto, pero el tema de discapacidad no había sido puesto sobre la mesa. “A mí no me tomen de tonta”, afirmó durante una entrevista con A24, y calificó lo ocurrido como un “error no forzado” que podía complicar la construcción de mayorías parlamentarias.

Bullrich también había advertido que enterarse de modificaciones de esa magnitud una vez presentado el proyecto podía afectar las relaciones con los bloques aliados. En otra entrevista sostuvo que esa falta de coordinación deja a los legisladores oficialistas expuestos frente a quienes previamente habían mantenido negociaciones sobre el tema.

Qué pasó con discapacidad en el Presupuesto 2027

La controversia se originó en el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, cuyos artículos 36 a 41 plantean modificaciones al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre ellas aparecen cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad y en la ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

El texto incluye cambios sobre los valores de referencia de las prestaciones y sobre el esquema de pensiones por invalidez laboral. Estas modificaciones provocaron cuestionamientos de sectores opositores y también malestar dentro del propio oficialismo por la forma en que fueron incorporadas y comunicadas.

En ese contexto apareció el video de Bullrich con la música de Lali. La senadora no explicó públicamente que la elección de la canción fuera un mensaje dirigido al Gobierno, por lo que esa lectura quedó en el terreno de las interpretaciones políticas y mediáticas. El momento de la publicación, sin embargo, hizo que el post adquiriera especial repercusión pocas horas después de sus cuestionamientos a la coordinación interna del oficialismo.