Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por el Presupuesto: "No me tomen de tonta"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó que los cambios en Discapacidad no hayan sido informados en la mesa política. Reclamó mayor coordinación antes de enviar proyectos al Congreso.

Patricia Bullrich volvió a exponer sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei a raíz de los cambios vinculados con Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La senadora aseguró que no había sido informada sobre esas modificaciones y cuestionó el funcionamiento de la mesa política oficialista.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicó que el tema no había sido discutido en la reunión de la mesa política que se realizó antes de que el Presupuesto fuera enviado al Congreso. Según sostuvo, allí se habían analizado los principales números del proyecto, pero no se había mencionado la modificación en materia de discapacidad.

“A mí no me tomen de tonta”, afirmó Bullrich al referirse a la situación. La legisladora consideró que si los integrantes de la mesa política discuten un proyecto y luego aparecen cambios que no fueron comunicados, se genera un problema de coordinación y se deteriora el vínculo con los aliados parlamentarios.

Bullrich calificó las modificaciones como una “bomba atómica” que apareció de manera inesperada en el proyecto y sostuvo que se trató de un “error no forzado”. También planteó que este tipo de decisiones puede complicar la estrategia legislativa del oficialismo, especialmente cuando busca conseguir acuerdos para aprobar iniciativas en el Congreso.

El reclamo de Bullrich al Gobierno La senadora insistió en la necesidad de que exista una mesa política donde las decisiones sean discutidas previamente. “No puede venir en un Presupuesto algo distinto a lo que estábamos discutiendo”, sostuvo, y remarcó que la falta de coordinación puede generar costos políticos y legislativos.