Inocencia Fiscal II ya es ley: las claves del nuevo régimen para los dólares del colchón

El Senado convirtió en ley este jueves la Inocencia Fiscal II , una reforma impulsada por el Gobierno nacional para incentivar que los argentinos incorporen al circuito formal parte de los dólares y otros ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y contó con el respaldo de distintos bloques aliados al oficialismo.

El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II con apoyo de los aliados

La nueva norma modifica el régimen de Inocencia Fiscal que estaba vigente desde diciembre de 2025 y busca resolver algunos de los puntos que habían generado dudas entre contadores y contribuyentes. El objetivo oficial es otorgar mayores garantías a quienes decidan declarar sus fondos y reducir el temor a futuras fiscalizaciones.

Uno de los principales cambios está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias . La reforma elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al esquema, aunque establece diferencias para los grandes contribuyentes: podrán ingresar al régimen simplificado, pero no accederán a todos los beneficios previstos para el resto.

De esta manera, el Gobierno busca ampliar el universo de personas que puedan utilizar un mecanismo de declaración más sencillo y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal puedan ingresar a la economía .

La ley también modifica el criterio para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre la información declarada por un contribuyente y los datos detectados por el organismo fiscal.

El nuevo esquema establece un umbral del 15% sobre el impuesto determinado, pero incorpora además un límite monetario: si la diferencia no supera los $5 millones, no será considerada una discrepancia significativa. La reforma también contempla un plazo de 15 días para que el contribuyente pueda regularizar la situación cuando la diferencia supere ese monto.

Otro de los cambios apunta a reducir las obligaciones de información para quienes utilicen los mecanismos previstos por el régimen. Entre otras cuestiones, se busca evitar que la formalización de los ahorros derive automáticamente en nuevos controles sobre el patrimonio o los consumos del contribuyente.

El objetivo: que los dólares vuelvan al circuito formal

El Gobierno sostiene que existe una importante cantidad de dólares fuera del sistema financiero argentino y pretende que parte de esos fondos sean depositados, utilizados para consumo o canalizados hacia inversiones.

Según estimaciones oficiales citadas durante el debate, el monto de dólares que permanece fuera del sistema supera los USD 170.000 millones. La expectativa del equipo económico es que las nuevas reglas reduzcan los incentivos para mantener esos fondos en efectivo y aumenten su circulación dentro de la economía.

La ley establece además que los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal” podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, una fecha que coincide con el final del actual mandato presidencial.

Con la aprobación del Senado, Inocencia Fiscal II quedó convertida en ley y ahora resta su reglamentación para que las nuevas disposiciones puedan comenzar a aplicarse plenamente.