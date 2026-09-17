El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II con apoyo de los aliados

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 43 votos a favor y 23 en contra. El nuevo régimen busca facilitar la incorporación al circuito formal de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

El Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves la Ley de Inocencia Fiscal II y convirtió en ley el proyecto promovido por el Gobierno nacional. La votación terminó con 43 senadores a favor y 23 en contra, luego de que el oficialismo consiguiera reunir el respaldo de sus aliados.

La iniciativa establece cambios en el régimen tributario con el objetivo de simplificar los controles y facilitar la utilización de dólares no declarados que permanecen fuera del circuito formal, una de las principales apuestas del Ejecutivo para incentivar el movimiento de esos fondos.

El debate se desarrolló en una sesión que también quedó atravesada por las discusiones en torno al Presupuesto 2027, particularmente por las modificaciones vinculadas con la asistencia social. Desde distintos bloques opositores cuestionaron al Gobierno por el impacto de esas medidas y por el escenario de mayor endeudamiento de las familias.