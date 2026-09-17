A poco más de cuatro horas de San Juan, esta localidad serrana despliega un paisaje dominado por ríos cristalinos, arboledas frondosas y un embalse ideal para los deportes náuticos. Un recorrido por sus imperdibles.

El Trapiche: el refugio veraniego de San Luis donde el agua y las sierras marcan el ritmo

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Ubicado a tan solo 39 kilómetros de la capital puntana, El Trapiche es una de las villas veraniegas más tradicionales y elegidas de la provincia vecina. Recostado sobre las Sierras Centrales de San Luis, este pueblo combina la tranquilidad de un entorno natural virgen con una infraestructura pensada para recibir al visitante durante todo el año.

El alma de la localidad es su río homónimo, de aguas claras y lecho de piedra, flanqueado por una tupida vegetación de sauces, álamos y pinos. A lo largo de la costanera, las hosterías, complejos de cabañas y campings ofrecen el marco perfecto para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.