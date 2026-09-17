    • 17 de septiembre de 2026 - 13:41

    El Trapiche: el refugio veraniego de San Luis donde el agua y las sierras marcan el ritmo

    A poco más de cuatro horas de San Juan, esta localidad serrana despliega un paisaje dominado por ríos cristalinos, arboledas frondosas y un embalse ideal para los deportes náuticos. Un recorrido por sus imperdibles.

    El Trapiche: el refugio veraniego de San Luis donde el agua y las sierras marcan el ritmo
    El Trapiche: el refugio veraniego de San Luis donde el agua y las sierras marcan el ritmo

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    Ubicado a tan solo 39 kilómetros de la capital puntana, El Trapiche es una de las villas veraniegas más tradicionales y elegidas de la provincia vecina. Recostado sobre las Sierras Centrales de San Luis, este pueblo combina la tranquilidad de un entorno natural virgen con una infraestructura pensada para recibir al visitante durante todo el año.

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    El alma de la localidad es su río homónimo, de aguas claras y lecho de piedra, flanqueado por una tupida vegetación de sauces, álamos y pinos. A lo largo de la costanera, las hosterías, complejos de cabañas y campings ofrecen el marco perfecto para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

    Atractivos que enamoran de El Trapiche

    • Río El Trapiche y Balnearios: Ideal para matear a la sombra en las tardes calurosas o refrescarse en sus remansos y piletas naturales.

    • Dique La Florida: A pocos minutos del centro urbano, este espejo de agua de más de 650 hectáreas es el epicentro de la náutica, la pesca de pejerrey y los deportes de vela.

    • Reserva Florofaunística de La Florida: Un espacio de conservación donde es posible observar especies autóctonas en rehabilitación e integrarse con la flora local.

    • Patrimonio Histórico: El nombre del pueblo proviene del antiguo "trapiche" molino de minerales utilizado en el siglo XVIII para moler el cuarzo y el oro extraído en la zona de La Carolina.

    Ficha para el viajero sanjuanino

    • Distancia: 380 km desde San Juan Capitál (vía RN 20 y RN 147)
    • Ubicación: Departamento Pringles, San Luis (Sierras Centrales)
    • Actividades: Trekking, pesca deportiva, kayak, senderismo y turismo gastronómico
    • Gastronomía: Chivito a las brasas, truchas frescas y repostería artesanal con miel local

    Para una escapada de fin de semana largo o unas vacaciones en familia, El Trapiche ratifica por qué la región de Cuyo guarda tesoros naturales únicos a la vuelta de la esquina.

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