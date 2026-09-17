    • 17 de septiembre de 2026 - 10:36

    Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años de prisión

    Formó parte del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

    Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años de prisión

    Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años de prisión

    Foto:

    El ex líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado el miércoles a 5 años y dos meses de prisión en un juicio abreviado durante el que se alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en una causa federal vinculada con su participación en la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

    Leé además

    El FMI llega a la Argentina para la tercera revisión del programa en la previa de un vencimiento de deuda

    El FMI llega a la Argentina para la tercera revisión del programa en la previa de un vencimiento de deuda

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Roger Zaldiva.

    El oftalmólogo Roger Zaldivar fue distinguido en Londres y elegido entre los 50 líderes mundiales

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado, mientras que, como parte del convenio, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto los recursos y apelaciones con los que buscaba restituir a Huala al penal de máxima seguridad de Rawson, asegurando su permanencia en la Unidad 14 de Esquel donde fue trasladado a principios de julio de este año.

    En tanto, se indicó que, al cerrar el expediente mediante el mecanismo de juicio abreviado, no fue necesario avanzar hasta la instancia de un juicio oral y, como parte del acuerdo, Huala admitió que integró la RAM y que desempeñó funciones de conducción dentro de la organización.

    Además, se señaló que la citada sentencia quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas para quienes organizan o forman parte de agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o la intimidación.

    Por otro lado, se informó que la condena no abarcó las imputaciones más graves que habían formado parte de la investigación inicial, ya que la causa se había iniciado con una acusación más amplia que contemplaba figuras vinculadas con la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la asociación ilícita y la apología del delito.

    Uno de los principales puntos de las negociaciones fue la diferencia entre las acusaciones iniciales y la figura por la que finalmente fue condenado Huala debido a que la investigación federal sostenía que había ocupado durante años una posición de liderazgo dentro de la RAM.

    Sobre esa hipótesis se desarrolló un expediente que fue declarado de investigación compleja y que derivó en sucesivas prórrogas de la prisión preventiva mientras avanzaban las distintas medidas de prueba.

    Huala está detenido desde el 6 de junio de 2025, cuando fue localizado en El Bolsón después de participar de una actividad pública vinculada con la presentación de un libo en Bariloche y, según el cálculo realizado durante el proceso, la pena quedaría cumplida en agosto de 2030.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    buscan que la universidad nacional de cordoba declare doctor honoris causa a carlos la mona jimenez

    Buscan que la Universidad Nacional de Córdoba declare Doctor Honoris Causa a Carlos "La Mona" Jiménez

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el gobierno autoriza credito por usd 3.500 millones para comprar submarinos y fragatas para la armada

    El Gobierno autoriza crédito por USD 3.500 millones para comprar submarinos y fragatas para la Armada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    presupuesto 2027: el gobierno busca eliminar por ley los aumentos automaticos de la auh y las asignaciones

    Presupuesto 2027: el Gobierno busca eliminar por ley los aumentos automáticos de la AUH y las asignaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    arca: los planes de pago millonarios deberan cancelarse por debito directo

    ARCA: los planes de pago millonarios deberán cancelarse por débito directo

    Por Redacción Diario de Cuyo