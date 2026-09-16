El oftalmólogo Roger Zaldivar fue distinguido en Londres y elegido entre los 50 líderes mundiales

El especialista mendocino recibió el prestigioso premio Lans Distinguished Lecturer Award de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva. Además, fue incluido por segundo año consecutivo en la exclusiva Power List de la revista británica The Ophthalmologist, siendo el único de Latinoamérica.

La oftalmología argentina sumó un hito de proyección internacional de la mano del doctor Roger Zaldiva. El prestigioso especialista fue distinguido con el Lans Distinguished Lecturer Award, uno de los máximos reconocimientos otorgados por la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva (ISRS), en una ceremonia llevada a cabo durante el congreso de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons realizado en Londres.

El galardón lleva el nombre de Leendert Jan Lans, el pionero neerlandés de la cirugía refractiva incisional, y premia anualmente a aquellos referentes cuyas investigaciones, desarrollos tecnológicos o aportes científicos generan un impacto profundo en la práctica oftalmológica global. En el caso de los Zaldivar, la distinción coronó además el legado de tres generaciones de profesionales dedicados a la innovación, la docencia y la vanguardia médica desde la provincia de Mendoza.

Elegido entre los 50 líderes más influyentes del mundo El reconocimiento europeo se suma a otro logro de enorme peso internacional obtenido recientemente. La publicación británica especializada The Ophthalmologist incluyó a Roger Zaldivar en su Power List, el prestigioso listado que distingue a los 50 líderes más influyentes del campo ocular a nivel global.

De este modo, el médico argentino se convirtió en el único especialista de Sudamérica y de América Latina en integrar la nómina de este año. La selección se realiza tras un riguroso análisis del trabajo de aquellos innovadores cuyas contribuciones modificaron el horizonte de la disciplina durante los últimos meses.

Innovación, inteligencia artificial y precisión quirúrgica De acuerdo con los considerandos de la publicación internacional, la labor del especialista mendocino se centró en una potente integración de la atención clínica con tecnologías de vanguardia, destacando especialmente el uso de la inteligencia artificial y el análisis de macrodatos (big data).