El embajador de EE.UU. ratificó que trabaja para que los argentinos viajen sin visa

Peter Lamelas volvió a respaldar el ingreso de Argentina al Visa Waiver Program y sostuvo que quienes viajan por turismo o negocios y cumplen las reglas deberían poder entrar a Estados Unidos sin visado.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a poner en agenda la posibilidad de que los argentinos puedan viajar al país norteamericano sin tramitar una visa tradicional. A través de un mensaje publicado en X, aseguró que trabaja para que Argentina regrese al Visa Waiver Program y dejó una contundente definición sobre los viajeros argentinos.

“Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, sostuvo el diplomático. En el mismo mensaje, vinculó las gestiones migratorias con la intención de atraer nuevas inversiones estadounidenses y remarcó la importancia de la seguridad y la infraestructura tecnológica.

Peter Lamelas aseguró que trabaja para que Argentina vuelva al Visa Waiver Program y los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional. Foto captura X. La publicación estuvo acompañada por una placa en la que se destaca que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024, un 15,3% más que el año anterior, y que alrededor de 290.000 personas de origen argentino viven actualmente en ese país. Miami, Orlando, Nueva York y Washington aparecen entre los destinos señalados.

Qué falta para que los argentinos puedan viajar sin visa El mensaje de Lamelas no significa que el beneficio ya esté vigente. Argentina todavía no integra el Visa Waiver Program, según el listado oficial actualizado del Departamento de Estado estadounidense. El sistema permite a ciudadanos de los países participantes viajar por turismo o negocios durante estadías de hasta 90 días sin obtener una visa convencional, aunque deben contar previamente con una autorización electrónica ESTA.

El proceso para reincorporar al país comenzó formalmente en julio de 2025, cuando Argentina y Estados Unidos avanzaron con una declaración de intención durante la visita de la entonces secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem. El procedimiento requiere cumplir estándares vinculados con controles migratorios, intercambio de información, seguridad fronteriza, sistemas biométricos y tecnología.