El paso Cristo Redentor vuelve a funcionar las 24 horas tras un invierno con 34 días de cierre

El paso internacional Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, recupera desde este miércoles su horario de verano y vuelve a funcionar las 24 horas para todo tipo de vehículos , luego de haber operado durante el invierno con una franja de 9 a 21. La medida amplía nuevamente la circulación por el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile .

El cambio se produce después de un invierno particularmente complejo , marcado por fuertes nevadas, acumulación de nieve en distintos sectores de la cordillera y cierres prolongados que durante varias semanas complicaron el tránsito internacional.

Aunque el paso se encuentra habilitado , las autoridades recomiendan transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 7 , debido a las condiciones que todavía presenta el corredor de Alta Montaña.

A esto se suma la presencia de turistas en zonas de actividades invernales , especialmente en los parques de nieve de Penitentes y Los Puquios . Por ese motivo, se solicita especial atención a quienes circulen por el corredor.

El movimiento también podría incrementarse durante los próximos días debido a las Fiestas Patrias de Chile , que se celebran el 18 de septiembre . Se espera un importante flujo de turistas chilenos hacia Mendoza durante el fin de semana.

Un invierno con 34 días de cierre

La temporada invernal de 2026 dejó uno de los cierres más prolongados de los últimos años para el Cristo Redentor. El paso permaneció intransitable durante 34 días entre julio y agosto, como consecuencia de un fuerte temporal de nieve que provocó importantes acumulaciones en la cordillera.

En algunos sectores se formaron paredes de nieve de hasta tres metros de altura, mientras que localidades y puntos turísticos de Alta Montaña, entre ellos Las Cuevas, quedaron cubiertos por grandes cantidades de nieve.

El antecedente más cercano de un cierre prolongado se había registrado en 2023, cuando el paso permaneció cerrado durante 26 días consecutivos entre agosto y septiembre.

Sin embargo, las nevadas de 2026 no marcaron un récord histórico para la zona. Uno de los episodios más importantes ocurrió en 2000, cuando Las Cuevas recibió aproximadamente tres metros de nieve en apenas dos días y acumuló cerca de 6,16 metros durante toda la temporada.

Los inviernos de 2005 y 2006 también registraron acumulaciones de nieve superiores a las de la temporada 2026.

Fuente: Los Andes.