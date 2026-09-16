El Yuan Pro se afianza así como una de las puertas de entrada más lógicas para quienes buscan abandonar los motores de combustión interna tradicionales sin pasar a los segmentos de precios más elevados de la electromovilidad.

Cuánto sale el BYD Yuan Pro en septiembre 2026: precios, versiones y detalles del SUV eléctrico

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El mercado de vehículos eléctricos en la Argentina continúa expandiéndose y consolidando la presencia de marcas chinas. Entre los modelos más atractivos del segmento se encuentra el BYD Yuan Pro, un SUV compacto 100% eléctrico que se posiciona como una de las opciones más equilibradas en términos de precio, tecnología y autonomía para la movilidad sustentable.

A continuación, te detallamos cómo se compone la gama y cuáles son los precios oficiales de lista sugeridos para este septiembre de 2026.

Versiones y Precios de Lista (Septiembre 2026) El BYD Yuan Pro se comercializa en el mercado argentino en dos niveles de equipamiento bien diferenciados (GL y GS), ambos expresados en dólares billete (valores de lista sugeridos por terminales y redes de concesionarios oficiales):

BYD Yuan Pro GL (Versión de entrada): US$ 29.990

BYD Yuan Pro GS (Versión tope de gama): US$ 30.990 (con variantes que en algunos concesionarios específicos pueden trepar hasta los US$ 31.990 según gastos de formularios y fletes) Parabrisas - Perfil (Nota: Estos montos corresponden al valor sugerido del vehículo 0km y no incluyen los gastos administrativos de patentamiento, fletes ni aranceles locales de cada jurisdicción).

Mecánica, Batería y Autonomía Ambas versiones del SUV comparten la misma plataforma motriz y paquete de baterías, garantizando idénticas prestaciones puramente eléctricas: