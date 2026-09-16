Cuánto sale el BYD Yuan Pro en septiembre 2026: precios, versiones y detalles del SUV eléctrico

El mercado de vehículos eléctricos en la Argentina continúa expandiéndose y consolidando la presencia de marcas chinas. Entre los modelos más atractivos del segmento se encuentra el BYD Yuan Pro, un SUV compacto 100% eléctrico que se posiciona como una de las opciones más equilibradas en términos de precio, tecnología y autonomía para la movilidad sustentable.
A continuación, te detallamos cómo se compone la gama y cuáles son los precios oficiales de lista sugeridos para este septiembre de 2026.
Versiones y Precios de Lista (Septiembre 2026)
El BYD Yuan Pro se comercializa en el mercado argentino en dos niveles de equipamiento bien diferenciados (GL y GS), ambos expresados en dólares billete (valores de lista sugeridos por terminales y redes de concesionarios oficiales):
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BYD Yuan Pro GL (Versión de entrada): US$ 29.990
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BYD Yuan Pro GS (Versión tope de gama): US$ 30.990 (con variantes que en algunos concesionarios específicos pueden trepar hasta los US$ 31.990 según gastos de formularios y fletes) Parabrisas - Perfil
(Nota: Estos montos corresponden al valor sugerido del vehículo 0km y no incluyen los gastos administrativos de patentamiento, fletes ni aranceles locales de cada jurisdicción).
Mecánica, Batería y Autonomía
Ambas versiones del SUV comparten la misma plataforma motriz y paquete de baterías, garantizando idénticas prestaciones puramente eléctricas:
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Motorización: Propulsor eléctrico delantero capaz de entregar una potencia estimada en los 174 CV.
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Batería: Equipa la reconocida tecnología de baterías Blade (LFP - Fosfato de Hierro y Litio) de BYD, con una capacidad de 45,12 kWh.
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Autonomía y Desempeño: Ofrece un rango de uso muy eficiente para el ámbito urbano einterurbano, con una velocidad máxima autolimitada cercana a los 164 km/h y consumos promedio muy competitivos en kWh.
¿Cómo se posiciona frente al resto de la gama BYD?
Dentro de la estructura de precios de la marca en Argentina para este mes, el Yuan Pro cumple un rol estratégico en el line-up de SUVs:
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BYD Dolphin Mini (Citycar de entrada): Desde US$ 22.990 a US$ 23.990. Auto Test
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BYD Yuan Pro (SUV Crossover compacto): Entre US$ 29.990 y US$ 30.990 (El escalón de acceso al mundo SUV de la firma).
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BYD Atto 2 / Song Pro: Modelos compactos y medianos que escalan a una franja de entre US$ 33.990 y US$ 37.490.
El Yuan Pro se afianza así como una de las puertas de entrada más lógicas para quienes buscan abandonar los motores de combustión interna tradicionales sin pasar a los segmentos de precios más elevados de la electromovilidad.