    • 15 de septiembre de 2026 - 11:19

    Cuánto sale el Nissan Versa septiembre 2026: precios y versiones

    El vehículo inicio de gama de Nissan tiene precios súper competitivos.

    Cuánto sale el Nissan Versa septiembre 2026: precios y versiones

    Cuánto sale el Nissan Versa septiembre 2026: precios y versiones

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    El Nissan Versa se consolida en el mercado argentino como una de las propuestas más competitivas dentro del segmento de los sedanes compactos (B). Para septiembre de 2026, la marca japonesa mantiene una oferta variada con distintas alternativas de equipamiento y transmisión, todas impulsadas por el eficiente motor naftero 1.6 litros de 118 CV.

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    Lista de Precios Oficiales (Septiembre 2026):

    • Nissan Versa Sense MT: $34.815.411
    • Nissan Versa Advance CVT: $40.420.497
    • Nissan Versa SR CVT: $41.205.704
    • Nissan Versa Exclusive CVT: $42.013.824

    Detalles de la Gama y Equipamiento:

    - Sense MT (Entrada de Gama): Es la opción de acceso al modelo, equipada con caja manual de 5 velocidades. Se destaca por ofrecer de serie una sólida dotación de seguridad, incluyendo 6 airbags, control de estabilidad (VDC) y asistente de arranque en pendientes.

    - Advance CVT: Incorpora la caja automática Xtronic CVT y suma mayor confort, pantalla multimedia táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto, llantas de aleación y sensores de estacionamiento.

    - SR CVT: Aporta una estética más deportiva con detalles de diseño exclusivos, carcasas de espejos en tono contraste, alerón trasero, tapizados con costuras rojas y emblemas SR.

    - Exclusive CVT (Tope de Gama): Incluye el máximo nivel de tecnología y confort, incorporando tapizados en cuero, climatizador automático, visión 360° (Around View Monitor) y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) como el frenado autónomo de emergencia y la alerta de punto ciego.

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