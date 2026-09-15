ANSES: cuánto cobrarán en octubre los jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en octubre, luego de conocerse el dato de inflación de agosto. La actualización será del 1,65% y llevará la jubilación mínima a $435.662,86.

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Sin embargo, para quienes perciben los haberes más bajos, el monto final dependerá también de la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 , que permanece congelado en ese valor desde marzo de 2024.

Si el Gobierno vuelve a otorgar el refuerzo completo, un jubilado que cobra la mínima percibirá $505.662,86 en octubre . La continuidad del bono todavía requiere la correspondiente decisión del Poder Ejecutivo.

La actualización previsional se conoce luego de que el INDEC informara que la inflación de agosto fue del 1,7% . El sistema vigente toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás para actualizar los haberes.

En septiembre, el haber mínimo había quedado en $428.633,20 , al que se sumaron los $70.000 del refuerzo, para alcanzar un ingreso total de $498.633,20 .

Para octubre, los valores pasarán a ser:

Jubilación mínima: $435.662,86.

Jubilación mínima más bono de $70.000: $505.662,86.

Jubilación máxima: $2.932.174.

El haber máximo no recibe el bono, ya que el refuerzo está dirigido a jubilados y pensionados de menores ingresos.

La particularidad es que, mientras los haberes se actualizan mensualmente por inflación, el bono no se ajusta automáticamente. Por ese motivo, su peso dentro del ingreso total de los jubilados de la mínima se fue reduciendo a medida que aumentaron las prestaciones.

Qué pasa con el bono de $70.000 en octubre

El bono constituye una parte relevante del ingreso de quienes cobran la jubilación mínima, pero su continuidad se define mes a mes.

En caso de mantenerse en $70.000, el haber mínimo más el refuerzo llegará a $505.662,86. Sin el bono, el jubilado de la mínima percibiría únicamente los $435.662,86 correspondientes al haber actualizado.

Además, como el adicional permanece congelado mientras el haber previsional aumenta por movilidad, el incremento efectivo del ingreso total de quienes cobran la mínima resulta inferior al porcentaje aplicado sobre la jubilación.

Cuánto cobrarán la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales administradas por ANSES.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $348.530,28 antes del eventual refuerzo. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) llegarán a $304.965,61.

La Pensión para Madres de Siete Hijos, que toma como referencia el haber mínimo, se ubicará en $435.662,86. Estos grupos también se encuentran alcanzados por el esquema de refuerzos para los ingresos previsionales más bajos.

Así, octubre volverá a combinar dos componentes para una parte de los beneficiarios: el aumento automático por movilidad y la eventual continuidad del bono de $70.000, cuya confirmación determinará el monto final que efectivamente recibirán los jubilados y pensionados de menores ingresos.