ANSES pagará hasta $380.000: quiénes pueden acceder a la ayuda económica

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo , destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

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El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.

El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron desempleados en distintas situaciones:

El valor no es igual para todos los casos. La prestación se calcula en base al 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos que están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:

Monto mínimo : La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.

: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300. Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.

Cuántos meses se puede cobrar la Prestación por Desempleo

El período durante el cual ANSES paga el beneficio tampoco es idéntico para todos los trabajadores.

La normativa establece una cantidad de cuotas que puede ubicarse entre 2 y 12 meses, de acuerdo con los antecedentes laborales y los aportes realizados durante el período previo a la pérdida del empleo.

Por lo tanto, una persona que trabajó y realizó aportes durante un determinado período puede tener una cantidad de cuotas diferente a la de otro trabajador con una trayectoria laboral distinta.

Este esquema busca relacionar la duración de la asistencia con la historia de aportes del trabajador.

En otras palabras, no alcanza con haber perdido el empleo para determinar automáticamente cuántos meses se cobrará. ANSES debe analizar la situación registrada y establecer la cantidad de cuotas correspondiente.

Cómo hacer el trámite de ANSES por desempleo

El procedimiento para solicitar la asistencia económica se debe iniciar dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización de la relación laboral: