La propuesta, publicada a través de la plataforma Worldpackers , requiere una carga laboral de 25 horas semanales , distribuidas en distintos turnos según la operativa del establecimiento.

Viajar a Bariloche gratis: ofrecen voluntariado en un hostel con alojamiento y beneficios para el verano

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San Carlos de Bariloche se posiciona año tras año como uno de los destinos turísticos más codiciados por los viajeros. Sus paisajes patagónicos, las caminatas por la montaña, la emblemática Ruta de los 7 Lagos y la oferta de deportes acuáticos convierten a esta ciudad en un punto imperdible para vacacionar.

Sin embargo, los costos de viaje pueden ser un obstáculo. Para quienes buscan recorrer la Patagonia con bajo presupuesto, surgió una oportunidad ideal: un intercambio de trabajo por alojamiento en un hostel local.

¿En qué consiste el voluntariado para viajar a Bariloche? La propuesta, publicada a través de la plataforma Worldpackers, requiere una carga laboral de 25 horas semanales, distribuidas en distintos turnos según la operativa del establecimiento.

Entre las tareas principales que deberán realizar los participantes se destacan:

Atención y asistencia en la recepción .

Colaboración en el área de la cocina .

Labores de limpieza y mantenimiento general del hostel.

Tareas de apoyo para garantizar el correcto funcionamiento del lugar. Beneficios: alojamiento, comidas y descuentos en excursiones A cambio del tiempo aportado, las personas seleccionadas accederán a una serie de incentivos pensados para disfrutar de la estadía sin gastar de más: