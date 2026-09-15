    • 15 de septiembre de 2026 - 10:14

    Viajar a Bariloche gratis: ofrecen voluntariado en un hostel con alojamiento y beneficios para el verano

    La propuesta, publicada a través de la plataforma Worldpackers, requiere una carga laboral de 25 horas semanales, distribuidas en distintos turnos según la operativa del establecimiento.

    Viajar a Bariloche gratis: ofrecen voluntariado en un hostel con alojamiento y beneficios para el verano

    Viajar a Bariloche gratis: ofrecen voluntariado en un hostel con alojamiento y beneficios para el verano

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    San Carlos de Bariloche se posiciona año tras año como uno de los destinos turísticos más codiciados por los viajeros. Sus paisajes patagónicos, las caminatas por la montaña, la emblemática Ruta de los 7 Lagos y la oferta de deportes acuáticos convierten a esta ciudad en un punto imperdible para vacacionar.

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    Sin embargo, los costos de viaje pueden ser un obstáculo. Para quienes buscan recorrer la Patagonia con bajo presupuesto, surgió una oportunidad ideal: un intercambio de trabajo por alojamiento en un hostel local.

    ¿En qué consiste el voluntariado para viajar a Bariloche?

    La propuesta, publicada a través de la plataforma Worldpackers, requiere una carga laboral de 25 horas semanales, distribuidas en distintos turnos según la operativa del establecimiento.

    Entre las tareas principales que deberán realizar los participantes se destacan:

    • Atención y asistencia en la recepción.

    • Colaboración en el área de la cocina.

    • Labores de limpieza y mantenimiento general del hostel.

    • Tareas de apoyo para garantizar el correcto funcionamiento del lugar.

    Beneficios: alojamiento, comidas y descuentos en excursiones

    A cambio del tiempo aportado, las personas seleccionadas accederán a una serie de incentivos pensados para disfrutar de la estadía sin gastar de más:

    • Hospedaje sin costo: Alojamiento en una habitación compartida con el equipo de trabajo.

    • Desayuno diario incluido.

    • Días libres: 2 días a la semana para recorrer la ciudad, hacer trekking o visitar localidades cercanas como San Martín de los Andes o El Bolsón.

    • Servicios adicionales: Uso gratuito de lavandería y disponibilidad de bicicletas.

    • Descuentos exclusivos: Tarifas especiales en bares, bebidas y excursiones turísticas de la zona.

    Requisitos y fechas disponibles

    Para inscribirse en la convocatoria, el establecimiento solicita los siguientes criterios básicos:

    • Idiomas: Contar con un nivel intermedio de inglés o español, indispensable para interactuar con turistas de diversas partes del mundo.

    • Disponibilidad: La estadía requerida es de 2 a 3 semanas.

    • Periodo del voluntariado: Se buscan perfiles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así como para la temporada alta de verano en enero y febrero.

    Pasos para postularte en Worldpackers

    Si quieres aprovechar esta oportunidad para instalarte en la Patagonia argentina reduciendo tus costos de viaje, sigue estos pasos:

    • Ingresa a la plataforma oficial de Worldpackers.

    • Crea un perfil de usuario completando tus habilidades y experiencia previa.

    • Busca la vacante en el hostel de Bariloche y envía tu solicitud con las fechas en las que tienes disponibilidad.

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