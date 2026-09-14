Paritaria bancaria: nuevo aumento del 1,7% y el sueldo inicial supera los $2,5 millones

La Asociación Bancaria cerró un incremento de 1,7% para agosto atado a la inflación. Acumulan 21,3% en 2026 y el básico llega a $2.577.474. Detalles del bono de noviembre.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales (Abapra, Adeba, ABA) y el Banco Central un incremento salarial del 1,7% para agosto, indexado a la inflación. Con esta actualización, el acumulado anual de 2026 trepa al 21,3% sobre la base de diciembre de 2025.

El haber inicial del sector se ubica en $2.505.061,24, al que se añade un plus de $72.413,50 por participación en ganancias, llevando el sueldo básico total a $2.577.474,74. El ajuste abarca todas las remuneraciones brutas, normales y habituales (remunerativas y no remunerativas).

Además, el incremento repercute en el bono por el Día del Bancario de noviembre, que asciende a $2.233.175,44 en su categoría inicial. "Una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo", destacaron desde el gremio.

El aumento acumulado en 2026 Según el comunicado difundido por la organización gremial, la actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. La medida también contempla los adicionales convencionales y no convencionales.