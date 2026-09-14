Alerta ANMAT: prohibieron desinfectantes ilegítimos marca "Clean On"

La Disposición 5730/2026 de la ANMAT vetó el uso y venta en todo el país de desinfectantes de superficies "Clean On" con doble rótulo, sin lote ni vencimiento, al tratarse de domisanitarios ilegítimos sin trazabilidad ni aval sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un lote de productos domisanitarios rotulados bajo la marca "Clean On", por carecer de trazabilidad y formulación legal.

La medida recayó en la Disposición 5730/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras constatarse que los artículos circulan sin aval de la firma titular oficial y operan como un producto ilegítimo.

Las claves de la prohibición domisanitaria Según se indicó en la Disposición 5730/2026 a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.

En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

Asimismo, señaló, “a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.