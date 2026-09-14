Alerta ANMAT: prohibieron desinfectantes ilegítimos marca "Clean On"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un lote de productos domisanitarios rotulados bajo la marca "Clean On", por carecer de trazabilidad y formulación legal.
La medida recayó en la Disposición 5730/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras constatarse que los artículos circulan sin aval de la firma titular oficial y operan como un producto ilegítimo.
Las claves de la prohibición domisanitaria
Según se indicó en la Disposición 5730/2026 a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.
En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.
Asimismo, señaló, “a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.
El producto vetado: Desinfectante de superficies rotulado como "Clean On", con gráficas de microorganismos y un doble/segundo rótulo superpuesto.
Las fallas críticas: Carece de datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento y dosificación recomendada.
El trasfondo legal: Fue elaborado y comercializado por una firma ajena a la registrada ante la ANMAT, lo que impide certificar condiciones de manufactura, eficacia, calidad y seguridad toxicológica.