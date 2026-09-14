    • 14 de septiembre de 2026 - 17:13

    Alerta ANMAT: prohibieron desinfectantes ilegítimos marca "Clean On"

    La Disposición 5730/2026 de la ANMAT vetó el uso y venta en todo el país de desinfectantes de superficies "Clean On" con doble rótulo, sin lote ni vencimiento, al tratarse de domisanitarios ilegítimos sin trazabilidad ni aval sanitario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un lote de productos domisanitarios rotulados bajo la marca "Clean On", por carecer de trazabilidad y formulación legal.

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    La medida recayó en la Disposición 5730/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras constatarse que los artículos circulan sin aval de la firma titular oficial y operan como un producto ilegítimo.

    Las claves de la prohibición domisanitaria

    Según se indicó en la Disposición 5730/2026 a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.

    En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

    Asimismo, señaló, “a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.

    El producto vetado: Desinfectante de superficies rotulado como "Clean On", con gráficas de microorganismos y un doble/segundo rótulo superpuesto.

    Las fallas críticas: Carece de datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento y dosificación recomendada.

    El trasfondo legal: Fue elaborado y comercializado por una firma ajena a la registrada ante la ANMAT, lo que impide certificar condiciones de manufactura, eficacia, calidad y seguridad toxicológica.

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