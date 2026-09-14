Oficial Becas Progresar: : abrió la inscripción con nuevos requisitos y monto

Las Becas Progresar abren nuevas inscripciones para estudiantes que buscan finalizar sus estudios obligatorios, cursar una carrera de nivel superior o capacitarse en oficios. El programa contempla 12 cuotas durante el período de cursada , siempre que los beneficiarios cumplan los requisitos establecidos para cada línea y mantengan la regularidad académica.

El beneficio tiene un monto de $35.000 mensuales y el pago está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para conservarlo no alcanza con completar la inscripción inicial. Los estudiantes deben mantener actualizados sus datos, cumplir con las exigencias académicas y realizar determinados trámites durante el ciclo lectivo.

Para mantener las Becas Progresar , los estudiantes deben hacer el seguimiento de su situación a través de la plataforma Progresar y contar con una cuenta activa en Mi Argentina . También tienen que mantener actualizados sus datos personales y comunicar cualquier modificación académica que pueda afectar su condición dentro del programa.

En el caso de Progresar Obligatorio , uno de los requisitos centrales es participar en al menos una Actividad de Extensión Formativa . Desde la segunda certificación, el estudiante puede registrar esa participación en la plataforma y cargar el certificado correspondiente. El cumplimiento de esta instancia permite acceder a las cuotas estímulo previstas por el programa.

La regularidad académica también resulta determinante para conservar la beca. Las instituciones educativas son las responsables de informar las certificaciones correspondientes durante el año. La primera certificación acredita la regularidad necesaria para la adjudicación; la segunda permite evaluar el proceso de aprendizaje y la tercera verifica la regularidad y la terminalidad al finalizar el ciclo lectivo.

Entre las situaciones que pueden derivar en el cese del beneficio se encuentran el abandono de los estudios, la renuncia a la beca, la recepción de otra beca educativa similar de la Secretaría de Educación o el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas.

En Progresar Obligatorio, además, la asistencia tiene incidencia en la continuidad del beneficio. Las instituciones educativas realizan tres certificaciones durante el año y una situación negativa en la regularidad puede derivar en la suspensión. La tercera certificación, correspondiente al cierre del ciclo lectivo, determina si el estudiante terminó el año adeudando materias.

Cuánto paga Progresar y quiénes pueden cobrar el 100% de la beca

El monto vigente de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales para las líneas de Finalización de la Educación Obligatoria, Fomento de la Educación Superior, Progresar Enfermería y Formación Profesional. El beneficio contempla 12 cuotas durante el período de cursada, aunque el monto que recibe cada estudiante puede variar según su situación académica.

En la línea de educación superior, los ingresantes reciben inicialmente el 80% de la cuota, equivalente a $28.000 mensuales. El 20% restante queda retenido hasta que se cumplan las certificaciones académicas previstas por el programa.

Los estudiantes avanzados, en cambio, pueden cobrar el 100% de los $35.000 desde la primera cuota, siempre que cumplan con las condiciones correspondientes. Para la convocatoria 2026 deben acreditar regularidad y haber aprobado al menos el 50% de las materias de acuerdo con el plan de estudios y el año cursado durante 2025.

El programa incluye líneas para terminar la educación obligatoria, estudiar una carrera superior, formarse en oficios y cursar Enfermería.

En la línea de educación obligatoria también se aplica el esquema de pago del 80% mensual y el 20% retenido. Ese porcentaje se libera cuando la institución certifica que el estudiante mantuvo la regularidad y terminó el ciclo lectivo sin adeudar materias.

El pago es realizado por ANSES a través de los canales habilitados para cada beneficiario. El dinero se deposita en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el estudiante. El pago es realizado por ANSES a través de los canales habilitados para cada beneficiario. El dinero se deposita en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el estudiante.

Además de las condiciones académicas, para acceder a las Becas Progresar se debe cumplir con los requisitos generales del programa. Entre ellos se encuentran ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal y al menos dos años de residencia en el país; respetar el rango de edad correspondiente a cada línea; cumplir con el esquema de vacunación oficial y acreditar ingresos del estudiante y su grupo familiar dentro del límite establecido.

Las distintas líneas contemplan diferentes edades. Para finalizar la educación obligatoria, pueden postularse jóvenes de 16 a 24 años. En estudios superiores, el programa alcanza a ingresantes de 17 a 24 años y a estudiantes avanzados de hasta 30 años. La formación profesional está destinada a jóvenes de 18 a 24 años y extiende el límite hasta los 35 años para quienes no tienen un empleo formal registrado. Progresar Enfermería no establece límite de edad debido al carácter estratégico de la carrera.