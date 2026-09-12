    • 12 de septiembre de 2026 - 16:35

    Colectivos cruzados y hielo en la ruta: demoras y operativo en el camino a Las Leñas

    Dos colectivos quedaron cruzados por el hielo en el sector de El Infiernillo y redujeron la calzada en la Ruta 222, camino a Valle de Las Leñas. Vialidad trabaja en el despeje y recuerdan que es obligatorio el uso de cadenas.

    Foto: Gentileza

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos colectivos protagonizaron un despiste y quedaron cruzados en la zona conocida como El Infiernillo, sobre la Ruta Provincial 222, generando complicaciones en el tránsito hacia el complejo de esquí Valle de Las Leñas. La posición en la que terminaron ambos rodados redujo drásticamente el ancho disponible de la calzada, obligando a los automovilistas a circular con extrema precaución por un espacio muy reducido mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

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    Sospechas sobre el uso tardío de cadenas

    Aunque en los registros audiovisuales tomados en el lugar se observa a los colectivos con cadenas para nieve colocadas en sus neumáticos, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) explicaron que es altamente probable que hayan sido instaladas de forma posterior al despiste, como consecuencia de la traición del hielo acumulado sobre el asfalto.

    Ante este escenario, equipos y maquinaria pesada de Vialidad fueron desplazados de urgencia hacia el sector afectado para realizar las maniobras de remoción, despejar el camino y normalizar la circulación vehicular.

    Operativo de seguridad y estado de la ruta

    Para evitar nuevos incidentes, un móvil de la Policía de Mendoza trabaja en el lugar ordenando el flujo vehicular a paso redoblado. En paralelo, se apostó un puesto de control preventivo en la intersección de la Ruta Provincial 222 y la Ruta Nacional 40, cuyo objetivo central es fiscalizar la portación y el uso obligatorio de cadenas a todos los conductores que se dirigen hacia la alta montaña.

    Desde los organismos oficiales recordaron que la Ruta Provincial 222 permanece habilitada hacia el centro de esquí, pero advirtieron que cuenta con sectores críticos marcados por acumulación de nieve y formación de placas de hielo. Por este motivo, reiteraron la exigencia estricta de portar y colocar cadenas en los vehículos en todo el tramo que va desde la Ruta 40 hasta Valle de Las Leñas, recomendando acatar de forma absoluta las indicaciones del personal vial apostado en la zona.

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