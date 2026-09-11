Chiqui Tapia corrigió su declaración jurada y sumó casi $1.000 millones que había omitido

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , quedó nuevamente bajo la lupa judicial luego de que se conociera que rectificó su declaración jurada ante el Gobierno bonaerense y agregó $984,3 millones en efectivo y depósitos bancarios que no figuraban en la presentación original. La modificación fue realizada horas antes de que el fiscal Gerardo Pollicita lo imputara formalmente en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y supuesto desvío de fondos.

Tapia presentó la declaración rectificativa a las 13.04 del jueves ante el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde debe informar su patrimonio por su condición de presidente de la Ceamse en representación de ese distrito. En la presentación original, realizada en julio de 2025, había declarado que no poseía dinero en efectivo ni fondos en entidades bancarias .

La corrección modificó sustancialmente el patrimonio informado. Tapia pasó de declarar bienes por $49,4 millones a $1.033,6 millones , según la nueva documentación. La mayor parte de esa diferencia corresponde a dinero líquido: $39,5 millones en efectivo y $944,7 millones depositados en bancos .

Entre los fondos bancarios aparece además una cuenta en dólares con un saldo equivalente a unos $253,4 millones , correspondiente a un depósito de US$250.000 . En total, los fondos líquidos representan aproximadamente el 95% del patrimonio declarado tras la rectificación.

La modificación de la declaración bonaerense adquirió especial relevancia porque se produjo en medio del avance de la investigación judicial contra el titular de la AFA. La denuncia fue presentada por Guillermo Tofoni , quien cuestionó que los ingresos informados por Tapia no permitirían explicar determinados movimientos patrimoniales.

Entre los puntos señalados por el denunciante aparecen el incremento patrimonial registrado en 2019, la adquisición de varios inmuebles y la declaración de una liquidez cercana al millón de dólares en 2024 que posteriormente dejó de figurar en las presentaciones.

Además, la comparación entre las declaraciones juradas presentadas ante la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires dejó expuestas diferencias en los montos declarados, el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades y otros datos personales y laborales.

Una de las diferencias más llamativas es que el 10 de julio de 2025 Tapia había informado a la provincia que no tenía dinero en efectivo ni en cuentas bancarias, mientras que apenas 33 días después, en una declaración presentada ante el Gobierno porteño, declaró $39,5 millones en efectivo y más de $1.000 millones depositados en bancos.

Los bienes y propiedades de Tapia

Con la nueva presentación, Tapia declaró siete inmuebles, todos como bienes gananciales y al 100%. Sin embargo, las valuaciones fiscales consignadas en las declaraciones se encuentran muy por debajo de los valores de adquisición que aparecen en otras presentaciones.

Entre las propiedades figura una casa en Beccar, valuada fiscalmente en $15,7 millones y adquirida en 2019 por $13,3 millones. También aparece una vivienda en Río Luján, dentro del complejo Sofitel Cardales, que según las declaraciones porteñas tiene unos 420 metros cuadrados y fue adquirida en 2020 por $37,3 millones.

En la Ciudad de Buenos Aires, Tapia declaró además un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito, adquirido en 2019 por $17,3 millones. En San Juan, su provincia natal, informó una casa y un terreno, aunque las valuaciones fiscales declaradas son considerablemente inferiores a los valores de mercado.

También figuran dos vehículos, valuados en conjunto en unos $27 millones. En declaraciones anteriores aparecieron una BMW X4 modelo 2017, una Fiat Ducato 2013 y un Nissan 2018, aunque la composición del parque automotor también presentó modificaciones entre las distintas declaraciones.

También hay diferencias en deudas, cargos e ingresos

Las discrepancias no se limitan al dinero declarado. Ante la provincia, Tapia asegura no tener deudas, aunque en una de sus declaraciones aparece una propiedad adquirida con préstamos. En la presentación ante la Ciudad, en cambio, no figuran esos créditos como origen del dinero utilizado para adquirir los inmuebles.

También existen diferencias en la información relacionada con su grupo familiar y con la fecha de inicio de su función como vicepresidente segundo de la Conmebol. En una declaración consignó que asumió el 30 de abril de 2017, mientras que en otra indicó como fecha de inicio el 20 de diciembre de 2020.

En cuanto a sus ingresos, Tapia declara que dedica 15 horas semanales a la presidencia de la AFA, cargo por el que asegura no percibir un salario, aunque informó $30 millones en viáticos. Por su función en la Conmebol declaró ingresos netos anuales de $718,5 millones, unos $60 millones mensuales, mientras que por la presidencia de la Ceamse informó otros $100,2 millones anuales.

La investigación judicial también incluye denuncias por presuntos desvíos de fondos vinculados a contratos de la AFA en el exterior por unos US$300 millones. Esas acusaciones, al igual que las vinculadas con el patrimonio de Tapia, se encuentran bajo investigación y no implican una condena ni determinan responsabilidad penal.