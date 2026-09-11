Reclaman al Gobierno nacional que restituya en la Casa Rosada una histórica bandera de las Malvinas

Un bloque de diputados presentó un proyecto para exigir la reubicación de la insignia patria que flameó en las islas durante el Operativo Cóndor en 1966. La pieza fue retirada de la Casa Rosada en febrero de 2025 y denuncian que fue manipulada sin personal especializado.

Un total de 27 diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezados por Eduardo Valdés, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno nacional que restituya una bandera argentina que flameó en las Islas Malvinas. La pieza histórica estuvo vinculada al Operativo Cóndor, realizado en septiembre de 1966, y permaneció exhibida en la Casa Rosada hasta que fue retirada sin explicaciones oficiales en febrero de 2025.

El Operativo Cóndor fue una acción de protesta llevada a cabo el 28 de septiembre de 1966 por un grupo de 18 jóvenes argentinos liderados por Dardo Cabo, quienes desviaron un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas para reafirmar la soberanía nacional.

"Esa bandera tiene un valor histórico enorme, fue una de las siete que flamearon en las islas Malvinas hace 60 años durante el operativo", destacó Valdés sobre la enseña, que se encontraba expuesta en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada.

Polémica por el retiro y manipulación Si bien en su momento el Gobierno nacional informó que la decisión obedecía a tareas de restauración y conservación, el proyecto advierte sobre irregularidades en el procedimiento. Según la iniciativa, la bandera fue retirada durante la noche por personal ajeno al Museo del Bicentenario, institución que cuenta con los profesionales capacitados para manipular piezas de alto valor patrimonial.

En los fundamentos se detalla que las siete banderas originales del operativo fueron preservadas como patrimonio histórico y entregadas al Estado argentino. Una de ellas fue asignada a la Casa Rosada, donde recibió mantenimiento especializado por última vez en 2022 a manos de restauradores del Museo del Bicentenario.