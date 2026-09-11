Investigan a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento y piden levantar su secreto fiscal y bancario

La Justicia federal avanzó con una investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia por un presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía pidió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA. La causa busca determinar si la evolución de sus bienes entre 2017 y 2024 se corresponde con los ingresos que declaró durante ese período.

Chiqui Tapia será investigado por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia Federal quedó a cargo de la causa

El juez Ariel Lijo quedó a cargo de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice el acceso a información vinculada con las cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo de Tapia. El pedido también alcanza los secretos establecidos por las normas de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos.

El expediente comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni , quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el dirigente tuvo un fuerte crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE .

Según el análisis incorporado a la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024 . Ahora la Fiscalía busca contrastar esos datos con los ingresos declarados y reconstruir la evolución de sus bienes y movimientos financieros.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades valuadas fiscalmente en $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo . En su declaración jurada de 2024, en cambio, informó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro .

La denuncia también puso bajo análisis los ingresos declarados por el titular de la AFA. Según esos documentos, informó ingresos anuales de $100.233.144 por su función en la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo como presidente de la AFA es ad honorem.

Qué deberá definir el juez Lijo

El pedido de la Fiscalía no implica una imputación formal contra Tapia. El impulso de la acción penal marca el inicio de una investigación y será el juez Lijo quien deberá resolver qué medidas autoriza.

Además, fuentes del caso aclararon que por el momento no se ordenaron allanamientos. Las medidas solicitadas apuntan principalmente a obtener documentación e información financiera que permita determinar si existe una diferencia injustificada entre el patrimonio del dirigente y sus ingresos declarados.

La causa había comenzado en la Justicia porteña, pero una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE llevó el expediente al fuero federal. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py determinó que debía tramitar allí y quedó a cargo de Lijo.

Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente, y en 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.