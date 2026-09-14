Causa "Sueños Compartidos": absolvieron a Julio De Vido y dictaron penas en suspenso para López y los Schoklender

El TOF 5 absolvió por mayoría a Julio De Vido y condenó a penas en suspenso de hasta 2 años y 9 meses a José López, Abel Fatala y los hermanos Schoklender por administración fraudulenta en Sueños Compartidos, sin prisión efectiva y con fundamentos el 13 de noviembre.

El Tribunal Oral Federal 5 absolvió a Julio De Vido, y condenó con penas en suspenso a José López, Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, en la causa Sueños Compartidos, que investigó el destino de los fondos públicos que le asignaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre el 2005 y el 2011, para el proyecto de construcción de viviendas sociales.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) emitió el veredicto en la emblemática causa "Sueños Compartidos", que investigó el desvío de fondos públicos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2005 y 2011 para construir viviendas sociales. Por mayoría, los jueces absolvieron a Julio De Vido, mientras que impusieron penas en suspenso a exfuncionarios y directivos de la fundación.

Ninguno de los condenados cumplirá encierro efectivo, al menos hasta que el fallo quede firme tras la lectura de fundamentos programada para el 13 de noviembre.

Radiografía del fallo (Veredicto por mayoría y unanimidad) Absueltos (sin penas de cumplimiento efectivo)

Julio De Vido (exministro de Planificación): Absuelto (por mayoría). Acumula de todos modos cinco condenas previas.

Claudio Freidin (exasesor de Obras Públicas): Absuelto (por unanimidad).

Carlos Castellano (exfuncionario de Planificación): Absuelto (por unanimidad).

Daniel Nasif (exventual IPVU Santiago del Estero): Absuelto (por unanimidad).

Silvia Karina Nasif (exadministrativa de la gobernación de Santiago del Estero): Absuelta (por unanimidad). Condenados (penas en suspenso, sin prisión efectiva inicial)

José López (exsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses (coautor de administración fraudulenta agravada).

Abel Fatala (exsubsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses (coautor de administración fraudulenta).

Sergio Schoklender (exapoderado de Madres de Plaza de Mayo): 2 años y 8 meses (coautor de administración fraudulenta).

Pablo Schoklender (exadministrador de la fundación): 2 años y 4 meses (coautor de administración fraudulenta). Detalle del proceso y situación de De Vido El debate oral demandó seis meses de juicio, con modalidad mixta (presencial en el SUM de Comodoro Py y conexión telemática) y frecuencia semanal a cargo de los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado.