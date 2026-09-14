Cristina Kirchner volvió a cobrar la pensión: ANSES acreditó más de $16 millones por orden judicial

Por orden cautelar de la Cámara Federal, ANSES acreditó más de $16 millones brutos a Cristina Fernández de Kirchner por su asignación vitalicia, mientras Capital Humano presiona en la Corte Suprema para revertir el fallo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectivizó en septiembre el primer haber restituido correspondiente a la liquidación de agosto de 2026, por un monto de $16.090.877,01 brutos.

El cumplimiento de la manda judicial se destraba tras la comunicación formal realizada por el organismo previsional en el expediente el pasado 8 de julio, donde ratificó la reinstauración del flujo monetario para el ciclo devengado de agosto.

Pese a acatar transitoriamente el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social para evitar sanciones procesales, la estrategia oficial no se detiene: el Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello mantiene vigentes los recursos extraordinarios presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la meta de voltear la cautelar y reanudar la suspensión de la ley especial.

La disputa legal se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES dio de baja los beneficios amparados en la Ley 24.018, alcanzando en forma unificada la asignación por exmandataria y la pensión viudal derivada de Néstor Kirchner.