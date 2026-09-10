Más de US$5 millones de Florencia Kirchner quedaron disponibles y piden decomisarlos

Más de US$5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner quedaron en el centro de un nuevo movimiento judicial en la causa Vialidad. Después de reiterados pedidos, el Banco Galicia confirmó al Tribunal Oral Federal N°2 que el dinero, inmovilizado desde hace una década, continúa disponible, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que sea incorporado al decomiso dispuesto en el expediente.

El diputado Cornejo, entre el Régimen Penal Juvenil y el 2027: abrió la puerta a dirigentes del PJ y bancó a Martín como vice

Los fondos permanecen embargados desde 2016 y actualmente están bajo custodia bancaria. La suma está compuesta por US$4.664.000 hallados en una caja de seguridad, otros US$1.032.144 depositados en cajas de ahorro y $53.280 , según la información remitida a la Justicia.

El decomiso es una de las últimas etapas pendientes de ejecución de la sentencia por la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. El monto que la Justicia ordenó recuperar fue actualizado hasta alcanzar los $684.990 millones , después de que los condenados no depositaran voluntariamente la suma reclamada dentro del plazo fijado por el tribunal.

A partir de allí, el TOF N°2 comenzó a avanzar sobre bienes que, de acuerdo con el criterio judicial utilizado para ejecutar la sentencia, estarían vinculados con el producto del delito, incluso cuando fueron posteriormente transferidos a terceros. Dentro de esa estrategia, la Fiscalía pidió incorporar bienes registrados a nombre de integrantes de la familia Kirchner y sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.

Los dólares de Florencia Kirchner aparecen en ese segundo grupo. El pedido de Luciani y Mola no es nuevo: en febrero ya habían reclamado avanzar sobre el dinero, junto con 141 inmuebles y 46 vehículos , pero faltaba contar con la confirmación bancaria de que los fondos permanecían efectivamente disponibles.

El dinero lleva congelado desde 2016

Los fondos fueron embargados hace diez años por orden del juez federal Julián Ercolini, durante la investigación de la causa Hotesur-Los Sauces. Aunque Florencia Kirchner quedó finalmente desligada del juicio de ese expediente, los tribunales decidieron mantener la cautelar al considerar que todavía debía analizarse el origen del dinero.

La defensa de Florencia había sostenido que los fondos estaban declarados. Sin embargo, al analizar el expediente, la Cámara de Casación recordó que para la acusación la discusión no pasaba por si el dinero había sido declarado fiscalmente, sino por determinar su procedencia, razón por la cual el embargo se mantuvo pese a su sobreseimiento.

Florencia Kirchner no fue condenada en la causa Vialidad, por lo que el planteo de la Fiscalía se concentra en la procedencia y eventual relación patrimonial de esos fondos con los bienes alcanzados por la ejecución de la sentencia contra los condenados. La decisión definitiva sobre si esos dólares pueden utilizarse para cubrir el decomiso deberá ser adoptada por la Justicia.

Por qué el decomiso todavía no es inmediato

La confirmación del Banco Galicia despeja un obstáculo práctico, pero no significa que el dinero vaya a ser transferido automáticamente. Los fondos continúan cautelados en el expediente Hotesur-Los Sauces, por lo que el Tribunal Oral Federal N°5 podría formular objeciones si considera que todavía resultan necesarios para ese proceso.

Ese expediente, en el que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner figuran entre los principales acusados, se encuentra avanzando hacia el juicio oral. Por eso podría abrirse una disputa entre tribunales respecto de qué causa debe mantener bajo resguardo los dólares mientras continúan los distintos procesos judiciales.

El dato conocido ahora agrega así una nueva pieza al complejo proceso de recuperación patrimonial de Vialidad. Los más de US$5 millones están localizados, permanecen disponibles y la Fiscalía ya pidió avanzar sobre ellos, aunque todavía resta la decisión judicial que determine si efectivamente serán incorporados al decomiso.