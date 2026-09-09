El diputado Cornejo, entre el Régimen Penal Juvenil y el 2027: abrió la puerta a dirigentes del PJ y bancó a Martín como vice

El proyecto transitorio para adecuar el Régimen Penal Juvenil en San Juan tendrá el lunes la sesión especial en la Legislatura y el diputado provincial del PRO Enzo Cornejo ya anticipó su respaldo al tratamiento. Para el legislador, el paso por la Cámara de Diputados es necesario para darle "seguridad jurídica" a una normativa que, en el escenario actual, tendrá carácter provisorio hasta que la provincia sancione su régimen definitivo.

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Cornejo habló del tema en Radio Colón y planteó que la discusión no debería quedar reducida a una cuestión de procedimiento. El nuevo régimen, sostuvo, debe contemplar tanto a quienes cometen delitos como a las víctimas y apuntar a evitar que los adolescentes vuelvan a delinquir.

El vicepresidente primero de la Cámara -tercero en la línea sucesoria del Gobierno provincial- remarcó que la normativa nacional está vigente desde el 5 de septiembre y que la presentación de un proyecto provincial ante la Legislatura permite que la adecuación tenga respaldo parlamentario. En ese sentido, marcó distancia de la posibilidad de que la cuestión quedase resuelta únicamente mediante una acordada de la Corte.

También consideró necesario que durante el período de transición se avance en el debate de una regulación definitiva, con participación de las distintas instituciones involucradas. En ese esquema ubicó al Poder Ejecutivo, la Justicia, los organismos que trabajan con adolescentes, el Ministerio Público y el área de Seguridad.

Cornejo puso especial énfasis en que el Régimen Penal Juvenil no debe ser analizado solamente desde la perspectiva de qué hacer con los jóvenes que delinquen. Para el diputado, también debe estar en el centro la situación de las víctimas.

El objetivo, sostuvo, debería ser que los mayores de 14 años que cometan un delito comprendan las consecuencias de sus actos y que el Estado trabaje para evitar que vuelvan a hacerlo. En esa línea, respaldó la utilización de herramientas de justicia restaurativa y políticas de reinserción que permitan que los adolescentes puedan construir un proyecto de vida alejado del delito.

Para eso, advirtió, será necesario contar con equipos interdisciplinarios y recursos. Reconoció que las limitaciones presupuestarias son una dificultad —habló de una "billetera corta"—, pero consideró que el desafío requiere coordinación entre las distintas áreas del Estado.

El lunes, a las 10, la Cámara de Diputados tendrá una sesión especial exclusivamente dedicada al proyecto. Para Cornejo, esa modalidad permitirá que la iniciativa tenga "la máxima atención" y evitará que el debate quede mezclado con otras discusiones partidarias.

Pero la entrevista no quedó limitada al Régimen Penal Juvenil. Cuando la conversación avanzó hacia la política provincial, Cornejo dejó varias señales sobre cómo imagina la construcción del oficialismo de cara a 2027.

El diputado utilizó la aprobación del acuerdo de Vicuña como ejemplo de la estrategia de construcción política que, según su mirada, viene desarrollando Cambia San Juan.

Recordó que el espacio oficialista comenzó la gestión con apenas 12 de los 36 legisladores y que, a partir del diálogo, consiguió acuerdos con dirigentes y bloques de distintos sectores. Mencionó al Bloquismo, a Marcelo Mallea, Fernando Patinella y Franco Aranda, entre otros.

Para Cornejo, la votación favorable al proyecto de Vicuña fue una muestra de que es posible construir consensos por fuera de las fronteras partidarias. También destacó los US$250 millones comprometidos por la empresa para obras estratégicas y valoró la política minera impulsada por el gobernador Marcelo Orrego.

Consultado sobre dónde imagina al vicegobernador Fabián Martín en 2027, Cornejo fue directo. Dijo que lo ve "muy cómodo en el lugar" y destacó su tarea como presidente de la Cámara de Diputados, especialmente por su capacidad de diálogo y escucha.

Incluso admitió que Martín podría ocupar otros lugares en el futuro, como un ministerio o un retorno a Rivadavia. Pero inmediatamente marcó su preferencia. "Yo particularmente creo que el cargo de vicegobernador le queda muy bien", afirmó.

La otra definición política fuerte llegó cuando le preguntaron si los legisladores peronistas que acompañaron Vicuña y otras iniciativas del Gobierno pueden tener lugar en el armado electoral del oficialismo.

Cornejo respondió que, a la hora de construir un proyecto provincial, las diferencias ideológicas no deberían ser un límite. Y dejó una frase que puede leerse como una señal de apertura hacia dirigentes de otros espacios. "No existe dentro de Cambia San Juan las personas que abran y cierren puerta", sostuvo.

El diputado insistió en que quienes compartan los objetivos y el proyecto de provincia que impulsa Orrego pueden formar parte, independientemente del espacio político desde el que provengan. Como ejemplo mencionó a Marcelo Mallea, dirigente que acompañó iniciativas centrales del Ejecutivo desde la Legislatura.

La definición no implica, al menos en lo expresado por Cornejo, un acuerdo electoral concreto con sectores del PJ. Pero sí instala una condición: la coincidencia con el rumbo del Gobierno aparece, para el diputado del PRO, por encima de la pertenencia partidaria.

Cornejo también habló del escenario nacional y de la posibilidad de que el PRO, La Libertad Avanza y el espacio de Orrego confluyan en 2027.

Su planteo fue que quienes levantaron la "bandera del cambio" deberían permanecer juntos porque, según consideró, es lo que la sociedad espera. En ese marco, reivindicó la posición del PRO en el Congreso, donde el partido acompañó iniciativas del Gobierno de Javier Milei pese a mantener una postura opositora.

Definió esa postura como una "oposición constructiva": acompañar las medidas que considera necesarias para el país sin dejar de marcar diferencias.

Cornejo también reivindicó el papel de Mauricio Macri como referente del PRO y recordó que el expresidente fue una figura de consulta para Milei, aunque luego la relación entre ambos se deterioró.

En el plano provincial, su mirada apunta a mantener una coalición amplia alrededor de Orrego. Una construcción que, según sus propias palabras, comenzó con distintos partidos y que ahora también busca sumar a sectores que no necesariamente forman parte del núcleo original de Cambia San Juan.