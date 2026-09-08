La vecina de Cristina Kirchner dijo que compró su departamento para instalar una fundación

María Soledad Calle , la mujer que compró el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner en el edificio de San José 1.111, aseguró que adquirió el inmueble con dinero propio y con el objetivo de instalar allí una fundación dedicada a realizar estudios sobre el desarrollo de Argentina.

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La explicación fue presentada por su abogado, Pablo Slonimsqui, en medio de la investigación judicial sobre el patrimonio de Calle y el origen de los fondos con los que adquirió distintos bienes.

Según el escrito presentado por su defensa, la compra del inmueble fue realizada con “recursos propios” y estaba destinada a convertirse en un espacio para una “fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

Sin embargo, la presentación no precisa cómo se llamaría la organización, cuáles serían sus características ni qué actividades desarrollaría.

La Justicia busca determinar ahora si los ingresos de Calle se corresponden con el patrimonio que posee. En ese marco, ya recibió información de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que confirmó que la mujer trabajó para el sindicato metalúrgico.

La explicación por los vehículos

Otro de los puntos que analiza la investigación es el patrimonio automotor de la vecina de Cristina Kirchner. Calle comparte la titularidad de un BMW con su pareja, una situación que también fue explicada por su abogado.

Según la defensa, el vehículo que utiliza personalmente Calle es una Peugeot 3008, adquirida en 2023 luego de vender dos vehículos que ya formaban parte de su patrimonio: una Nissan Kicks y un Toyota Etios.

Respecto del BMW, el letrado reconoció que Calle figura como cotitular, pero sostuvo que la compra fue realizada por su pareja, con quien convive, y que es él quien utiliza habitualmente el automóvil.

“El vehículo BMW fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, señaló el escrito.

La defensa sostuvo además que la Peugeot 3008 puede ser explicada por el reemplazo de bienes registrables que Calle ya tenía y que la cotitularidad del BMW no implica que se trate de un vehículo adquirido para su uso personal.

De esta manera, el abogado busca despejar las dudas planteadas en torno a un eventual incremento patrimonial que no pudiera ser justificado y sostiene que la modalidad de compartir la titularidad de los vehículos responde a la organización familiar de la pareja.