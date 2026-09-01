A cuatro años del atentado, Máximo Kirchner pidió la libertad de Cristina y la proyectó para 2027

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner , el kirchnerismo volvió a movilizarse este martes frente al departamento de San José 1111 , donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Miles de militantes se congregaron para reclamar su libertad y escuchar el discurso de Máximo Kirchner , quien además dejó abierta la posibilidad de una candidatura de su madre en las elecciones de 2027.

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María Soledad Calle, la sindicalista de La Cámpora que compró el departamento debajo del de Cristina

El acto se realizó en el mismo día en que se recordó el atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022 , cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma a la entonces vicepresidenta y gatilló a centímetros de su rostro, aunque el disparo no se concretó.

Hoy, Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos , ratificada en la causa Vialidad, bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Frente a un escenario montado en la esquina del edificio, el diputado nacional y referente de La Cámpora fue el principal orador de la jornada.

Con un tono de campaña, pidió dejar de lado las disputas internas del peronismo y enfocarse en los problemas económicos. “Hay que hablar menos de algunos quilombos que tenemos y explicar más las dificultades que atraviesa la gente”, planteó.

Durante su intervención también reclamó avances en la investigación del atentado y alentó una eventual postulación de Cristina Kirchner para 2027, mientras la militancia coreaba consignas como “Cristina es la conducción” y “Cristina presidenta”.

El dirigente cerró su discurso con críticas al vínculo entre el presidente Javier Milei y el mandatario estadounidense Donald Trump, al recordar declaraciones realizadas durante el proceso electoral argentino.

Cristina salió al balcón y saludó a la militancia

Al finalizar el acto, Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento para saludar a los militantes que se habían concentrado en la calle.

Vestida con una blusa azul y un jean, la ex presidenta respondió a los cánticos con gestos de agradecimiento y corazones con las manos, mientras desde el interior de la vivienda registraban el momento con teléfonos celulares.

La actividad había comenzado cerca de las 18 con la lectura del documento titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, firmado por dirigentes peronistas y referentes de otros espacios políticos, en el que se cuestionaron los discursos de odio y se reclamó el esclarecimiento del atentado.

La ausencia de Kicillof

Uno de los datos políticos más relevantes de la jornada fue la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien tampoco figuró entre los firmantes del documento.

La falta de participación volvió a dejar expuesta la distancia política entre el mandatario provincial y el núcleo duro del kirchnerismo.

Desde el entorno de Kicillof aseguraron que no fue convocado, aunque el gobernador se expresó a través de sus redes sociales, donde sostuvo que Cristina Kirchner se encuentra “injustamente detenida” y reclamó avances para identificar a los autores intelectuales del atentado.

“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato la investigación no haya arrojado resultados sobre los autores intelectuales”, afirmó Kicillof, quien concluyó con un pedido: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.