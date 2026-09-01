El oficialismo prepara el tratamiento de la reforma electoral desde el 15 de septiembre

En una jornada marcada por la actividad política, Karina Milei encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno , donde se analizaron los próximos movimientos del oficialismo en el Congreso. El eje estuvo puesto en la reforma electoral, que comenzaría a discutirse en el Senado durante la segunda quincena de septiembre.

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Según trascendió, el oficialismo prevé impulsar el tratamiento de la reforma política el 15 de septiembre en las comisiones de la Cámara Alta . El proyecto contempla la eliminación de las PASO y también modificaciones vinculadas con el funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos.

La iniciativa incluiría además Ficha Limpia y cambios en el sistema de afiliación partidaria , con la intención de avanzar hacia mecanismos digitales y reducir la cantidad de partidos políticos que reciben financiamiento y espacios de publicidad estatal.

La senadora y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich , ya había anticipado que el Gobierno volvería a impulsar la discusión. En la Casa Rosada consideran que la eliminación de las PASO podría favorecer al oficialismo de cara a las elecciones de 2027, especialmente porque esa herramienta podría servir al peronismo para ordenar sus internas.

Durante el encuentro también se analizó la convocatoria realizada por la oposición en la Cámara de Diputados para el miércoles 9 de septiembre . Allí se buscará avanzar con dos temas que generan preocupación en el Gobierno: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y un proyecto relacionado con el endeudamiento familiar y los niveles de mora .

Aunque la oposición consiguió reunir una cantidad significativa de legisladores durante la última sesión, en el oficialismo minimizaron ese avance y consideraron que todavía no representa una amenaza concreta para la estrategia parlamentaria del Gobierno.

La reunión de la mesa política se extendió durante más de dos horas y también tuvo otros dos temas centrales: la próxima cadena nacional de Javier Milei por Malvinas y la visita del papa León XIV.

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El Presidente grabará este jueves a las 16 el mensaje que será transmitido por cadena nacional a las 21. La comunicación se producirá luego de las declaraciones de Donald Trump, quien anticipó que Estados Unidos revisará su posición respecto del conflicto por las Islas Malvinas.

Por otra parte, Karina Milei informó a los integrantes de la mesa sobre los avances en la organización de la visita del papa León XIV, ya que encabeza la coordinación de la agenda presidencial y del operativo de seguridad junto con la delegación enviada por el Vaticano.

Quiénes participaron de la reunión

El encuentro se realizó en las oficinas del Ministerio del Interior y contó con la presencia de prácticamente todos los integrantes habituales de la mesa política. Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vicejefe, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y Patricia Bullrich.

El único integrante habitual que no estuvo presente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, por su participación en el G20 de Finanzas.

A diferencia de reuniones anteriores, esta vez no se sumaron otros funcionarios del Gabinete por fuera de la composición habitual de la mesa política.