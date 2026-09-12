Paritaria vitivinícola: tras rechazo de la propuesta, FOEVA analiza medidas de fuerza y podría haber asambleas en las empresas sanjuaninas

La paritaria vitivinícola volvió a tensarse y en San Juan podría haber movimiento en las puertas de las bodegas y establecimientos del sector. Después de varias semanas de negociación sin acuerdo, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta salarial y decidió avanzar con asambleas informativas en las empresas de todo el país. En la provincia las delegaciones sindicales están definiendo la modalidad y los lugares donde se realizarán.

El nuevo capítulo de la negociación se produjo este 11 de septiembre, durante una reunión en la que participaron las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí, la propuesta que llevaron las empresas no fue del agrado para el gremio. Para los trabajadores de bodega ofrecieron un aumento mensual del 1,5%, equivalente a $14.282, mientras que para los empleados de viña plantearon un incremento del 1,3%, equivalente a $10.617.

La respuesta de FOEVA fue rechazar la oferta por considerarla “paupérrima e insuficiente” y ratificaron el reclamo que viene sosteniendo en la mesa paritaria.

El conflicto salarial arrastra varias semanas de discusión y las diferencias entre las partes siguen siendo importantes. Las cámaras empresarias comenzaron ofreciendo un incremento del 1,3% mensual y luego elevaron la propuesta al 1,4% para cada uno de los meses comprendidos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

FOEVA por su parte había iniciado la negociación con un pedido de 2,5% mensual y posteriormente bajó su pretensión al 2,25% mensual.

La distancia entre ambos ofrecimientos terminó dejando nuevamente la negociación imposibilitada en avanzar. Desde la Federación cuestionan que la situación financiera de los establecimientos más pequeños sea utilizada para justificar los valores de una propuesta que alcanza a todos los trabajadores.

“Utilizan de manera generalizada la situación de los establecimientos más pequeños para justificar una negociación salarial que termina afectando a todos los trabajadores”, afirmaron por medio de un comunicado.

Cuánto cobran los trabajadores vitivinícolas en la actualidad

De acuerdo con los valores señalados por FOEVA, actualmente un trabajador de bodega percibe alrededor de $900.000 a $950.000, mientras que en el sector de viña el promedio ronda los $750.000. En ese escenario, el sindicato considera insuficiente la oferta empresarial y cuestiona que los trabajadores sean utilizados como variable de ajuste en un momento en que la industria atraviesa dificultades.

Para FOEVA, el deterioro de la situación de los trabajadores no se refleja únicamente en el salario. La organización también denuncia dificultades para sostener las prestaciones de salud a través de la obra social debido al nivel de los aportes.

El gremio busca instalar una discusión más amplia sobre el lugar que ocupa el trabajador dentro de una actividad que, según distintos sectores, atraviesa una crisis de rentabilidad, caída del empleo y dificultades para algunas empresas, pero que al mismo tiempo presenta inversiones y realidades muy diferentes según el tamaño de cada establecimiento.

Paritaria en jaque y su impacto en San Juan

El rechazo de la propuesta abrió ahora la puerta a posibles medidas de fuerza en las empresas. FOEVA resolvió realizar asambleas informativas en todas las jurisdicciones, con el objetivo de explicar a los trabajadores el estado de la negociación y el resultado del último encuentro.

En San Juan, Carlos Ozán, secretario general de SOEVA 9 de Julio, explicó que la intención es bajar la decisión a las distintas delegaciones para que se realicen asambleas a la salida de las empresas. Todavía resta definir qué empresas participarán, qué días se realizarán y en qué horarios. Esas definiciones quedarán en manos de las organizaciones sindicales locales.

El dato adquiere especial relevancia en la provincia porque son alrededor de 10.000 los trabajadores vinculados a la actividad vitivinícola. Las asambleas, en principio, tendrán carácter informativo, pero el escenario podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza si no aparecen avances en la negociación.

Por ahora, la próxima fecha clave ya está confirmada. El 16 de septiembre se reanudarán las negociaciones. FOEVA buscará mejorar el porcentaje ofrecido, mientras las empresas sostienen una postura que el gremio considera insuficiente. En el medio quedan miles de trabajadores vitivinícolas y, en San Juan, la expectativa estará puesta en si las asambleas llegan finalmente a las bodegas y distritos establecimientos.