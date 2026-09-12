En Coquimbo pusieron en agenda el sueño del Túnel de Agua Negra otra vez

La Región de Coquimbo se prepara para recibir los días 2 y 3 de diciembre al Comité de Integración del Paso Agua Negra , una instancia binacional que buscará retomar una agenda de trabajo entre autoridades, organismos públicos y representantes del sector privado de Chile y Argentina.

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En ese esquema, San Juan ocupa un lugar importante , por tratarse de la provincia argentina vinculada directamente con el paso internacional y con los proyectos de integración que serán abordados durante el encuentro.

La reunión tendrá entre sus principales ejes la conectividad entre ambos países, la pavimentación de la ruta 41 y la habilitación del Paso de Agua Negra. También aparece como una posibilidad la reapertura de las conversaciones en torno al proyecto del túnel de Agua Negra.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá , planteó que la expectativa de las autoridades chilenas es que el comité permita alcanzar acuerdos concretos en materia de turismo, comercio, infraestructura y conectividad.

“Nuestra principal expectativa es que el Comité de Integración Paso Agua Negra, que sesionará en nuestra región los días 2 y 3 de diciembre, sea un encuentro fructífero, donde surjan acuerdos concretos en materias tan relevantes como turismo, comercio, infraestructura y conectividad”, señaló al diario El Día de Coquimbo.

Juliá sostuvo además que el comité constituye una herramienta para construir acuerdos binacionales, realizar seguimiento de compromisos y establecer una agenda común de desarrollo.

Uno de los puntos que estará sobre la mesa será la situación de la ruta 41, particularmente los kilómetros que todavía restan pavimentar hasta el límite internacional.

De acuerdo con lo planteado por el gobernador regional, existen 44 kilómetros sin pavimentar entre el sector de La Laguna y la frontera. En ese sentido, el Gobierno Regional solicitó al Ministerio de Obras Públicas una hoja de ruta para avanzar en una inversión estimada en US$330 millones.

La habilitación del Paso de Agua Negra también aparece como un aspecto central para la integración entre Coquimbo y San Juan. Desde la región chilena destacan especialmente el movimiento turístico que genera el tránsito de visitantes argentinos durante la temporada de verano.

La realización del Comité de Integración en diciembre buscará, de esta manera, volver a poner sobre la mesa los distintos proyectos vinculados con la conexión entre ambas regiones.

La posibilidad de retomar el proyecto del túnel

El senador chileno Matías Walker consideró que la reunión también puede servir para retomar las conversaciones relacionadas con el túnel de Agua Negra.

El parlamentario planteó la posibilidad de reeditar el EBITAN, la instancia binacional que trabajó sobre el proyecto del túnel, y señaló que el tema ya fue conversado con autoridades nacionales de Chile.

Walker también marcó la necesidad de avanzar primero en la pavimentación hasta la frontera y, paralelamente, revisar y actualizar el proyecto del corredor bioceánico.

Desde la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN), su director de Asuntos Internacionales, Carlos Ruiz Benítez, calificó como “de vital importancia” que finalmente se concrete el Comité de Integración los días 2 y 3 de diciembre.

El representante destacó que la instancia reúne a autoridades, servicios públicos, organizaciones gremiales y representantes del sector privado de ambos países, con el objetivo de avanzar en nuevos acuerdos de integración.

En ese marco, también expresó la expectativa de que el Paso de Agua Negra pueda encontrarse habilitado para la fecha del encuentro, ya que una demora podría dificultar la participación de los representantes provenientes de San Juan.