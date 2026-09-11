La postura de Daniela sobre el proyecto de cuentas claras que entró al Concejo de Chimbas

El proyecto de ordenanza “Cuentas Claras, Municipio Transparente” , presentado por el concejal Luciano Cano en el Concejo Deliberante de Chimbas, comenzó a generar ruido alrededor de la gestión de Daniela Rodríguez. Mientras en los pasillos del cuerpo legislativo circulaba la posibilidad de que la iniciativa pudiera incomodar al Ejecutivo e incluso derivar eventualmente en un veto, desde la Municipalidad transmitieron una postura diferente: la intendenta comparte el espíritu general de avanzar en herramientas que fortalezcan la transparencia y el acceso a la información pública .

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Fuentes oficiales de la comuna señalaron que se trata de una iniciativa que hasta ahora “no se encontraba reglamentada de esa manera en el ámbito municipal” y valoraron la presentación realizada por Cano. En ese sentido, remarcaron que la gestión “agradece el aporte” realizado por el concejal.

De todos modos, desde el Ejecutivo hicieron una salvedad importante: Rodríguez todavía no tuvo acceso al proyecto completo ni pudo analizar en detalle su contenido . Por eso, cualquier posición puntual sobre los artículos que componen la propuesta deberá definirse una vez que la intendenta conozca formalmente la iniciativa.

La aclaración resulta relevante porque el proyecto no se limita a una declaración general de principios, sino que establece una serie de obligaciones concretas para el Municipio. Cano propone crear el Sistema Municipal de Transparencia, Gobierno Abierto, Datos Abiertos y Acceso a la Información Pública de Chimbas , además de un Portal Único de Transparencia dentro de la página oficial de la comuna.

La iniciativa establece que toda información generada, obtenida, transformada, controlada o custodiada por el Municipio deberá presumirse pública, salvo las excepciones previstas legalmente. También incorpora principios como máxima publicidad, accesibilidad, gratuidad, lenguaje claro, trazabilidad, integridad y protección de datos personales.

Uno de los puntos centrales es el acceso ciudadano a la información. El proyecto habilita a cualquier persona, física o jurídica, a solicitar información pública municipal sin tener que explicar los motivos del pedido ni acreditar un interés legítimo. El Ejecutivo tendría 15 días hábiles administrativos para responder, con la posibilidad de extender ese plazo una única vez por otros 15 días cuando exista una causa fundada.

La propuesta de Cano avanza especialmente sobre la información vinculada al uso de los recursos públicos. En materia de contrataciones, plantea publicar datos como el objeto de cada contratación, expediente, modalidad, presupuesto oficial, oferentes, adjudicatario, monto, contrato, modificaciones, pagos efectuados y estado de ejecución.

También contempla la incorporación progresiva de un tablero o mapa de obras públicas con información sobre ubicación, contratista, monto, plazo de ejecución y avance físico y financiero.

A eso se suma la publicación de las remuneraciones de autoridades y funcionarios políticos, junto con las escalas salariales vigentes.

El proyecto también alcanza dos rubros con habitual impacto político: la publicidad oficial y los gastos de viajes y representación. Para la primera, establece la obligación de informar proveedores, medios, períodos, montos contratados, pagos realizados y distribución del gasto. En cuanto a los viajes oficiales, viáticos y gastos de representación, exige datos sobre el funcionario que realizó el viaje, destino, fechas, motivo, viáticos asignados, gastos rendidos y eventuales reintegros.

Todo ese paquete de obligaciones es el que alimentó las especulaciones respecto de la reacción que podría tener el Ejecutivo municipal si la ordenanza avanza.

Sin embargo, el mensaje que transmitió la Municipalidad apunta, al menos por ahora, en otra dirección. Según las fuentes oficiales consultadas, existe “total predisposición” de la intendenta para sentarse a dialogar con las partes involucradas, analizar los distintos puntos del proyecto y avanzar en todo aquello que pueda significar una mejora institucional o una herramienta útil para los vecinos.

La definición se encuadra, según explicaron desde el Ejecutivo, en una premisa más amplia de la gestión de Rodríguez: acompañar y evaluar aquellas propuestas que permitan resolver problemas concretos, mejorar servicios, ordenar procesos o facilitar respuestas para los habitantes de Chimbas.

Desde el Municipio también remarcaron que la intendenta sostiene una política de “puertas abiertas” y que la información vinculada con gastos, obras, contrataciones y acciones de gobierno se encuentra disponible cuando es requerida mediante los mecanismos correspondientes.

“Todo lo que hacemos y toda la información que los vecinos, los concejales o cualquier organismo necesiten conocer está a disposición”, señalaron desde el entorno oficial.