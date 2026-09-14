Presentan proyecto en el Congreso para garantizar remedios gratis y reintegro de IVA en alimentos a jubilados

Impulsado por el diputado Esteban Paulón, un nuevo proyecto en el Congreso busca blindar a los jubilados del SIPA con cobertura del 100% en remedios para enfermedades crónicas y devolución automática de IVA en alimentos con tarjeta de débito.

El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) impulsó un proyecto de ley de protección integral para personas mayores, apuntando a blindar el poder adquisitivo frente al ajuste de las jubilaciones mediante cobertura del 100% en remedios crónicos y reintegro automático del IVA en una canasta de alimentos esencial.

La iniciativa alcanza a pasivos del SIPA y regímenes provinciales adheridos, estructurando un escudo sanitario y alimentario ante la licuación de ingresos.

El proyecto busca garantizar el acceso efectivo de las personas mayores a los medicamentos esenciales y a una alimentación adecuada, mediante la cobertura integral de los tratamientos farmacológicos correspondientes a patologías crónicas prevalentes y el establecimiento de un régimen de reintegro del Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de alimentos que integren la Canasta Alimentaria Esencial.

En ese sentido, aclara que las personas jubiladas y pensionadas comprendidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como aquellas comprendidas en regímenes previsionales provinciales que adhieran a la presente ley, tendrán derecho a la cobertura del cien por ciento (100%) del costo de los medicamentos esenciales prescriptos para el tratamiento de patologías crónicas prevalentes.

Claves de la propuesta Medicamentos al 100%: Cobertura total para patologías crónicas prevalentes (cardiovasculares, hipertensión, diabetes, respiratorias, tiroides, osteoporosis, neurológicas, oncología, salud mental y cuidados paliativos). Vademécum de actualización anual.