    • 14 de septiembre de 2026 - 21:31

    Los bancos refinanciaron más de 500 mil préstamos en mora y las fintech negocian con 2 millones

    Según reportes al BCRA y estimaciones de EcoGo, la banca reestructuró más de medio millón de créditos irregulares. Las fintech avanzan en tratativas con 2 millones de clientes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las entidades financieras informaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que ya refinanciaron más de 500.000 préstamos en situación de irregularidad, reflejo de la presión sobre la cartera morosa.

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    Los números de los Bancos

    El pulso bancario: Según cálculos de la consultora EcoGo, las reestructuraciones alcanzaron a cerca de 386.000 personas sólo durante julio, equivalente al 6,5% del total de deudores morosos del sistema (incorporando la cartera fintech).

    El flanco fintech: Plataformas financieras y proveedores no bancarios contabilizan contactos con unos 2 millones de clientes para renegociar pasivos. Un segmento ya firmó planes de pago y el resto sigue en tratativas, un universo masivo sobre el cual el BCRA aún carece de datos consolidados oficiales.

    En este contexto, el sector financiero defiende las renegociaciones directas entre bancos y clientes y rechaza la posibilidad de una intervención estatal.

    El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, sostuvo que los acuerdos alcanzados entre las partes son una "prueba de que el sistema funciona sin intervención del Estado".

    En paralelo, distintos bloques de la oposición buscan unificar proyectos para implementar mecanismos de alivio sobre las deudas de hogares y empresas.

    El debate se instala así sobre dos posiciones: mientras las entidades financieras sostienen que la salida pasa por acuerdos privados y refinanciaciones,

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