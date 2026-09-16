ARCA: los planes de pago millonarios deberán cancelarse por débito directo

Este miércoles, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un importante cambio en la operatoria fiscal a través de la Resolución General 5896/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece que, a partir del 1 de octubre, las cuotas de planes de facilidades de pago iguales o superiores a $100.000.000 deberán cancelarse exclusivamente mediante débito directo en cuenta bancaria.

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Hasta el momento, el marco legal vigente determinaba que las obligaciones de gran envergadura —o aquellas donde existieran impedimentos excepcionales para el débito— debían abonarse obligatoriamente mediante transferencia electrónica de fondos. Con esta actualización, dicha vía queda desplazada para dar paso al cobro automatizado.

En los fundamentos de la medida, el organismo explicó que la modificación responde a “la adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria”.

Según detallaron desde ARCA, en el último tiempo “se han ampliado las posibilidades operativas para la gestión y el procesamiento de los débitos directos en cuenta bancaria”, lo que permite absorber de manera eficiente operaciones de montos elevados que antes requerían la intervención manual del contribuyente a través de transferencias. La nueva exigencia abarcará tanto a las cuotas mensuales ordinarias como a las cancelaciones anticipadas totales de los planes vigentes.

Aquellos responsables y contribuyentes que posean planes de pago activos tramitados a través del servicio web "Mis Facilidades" y cuyas cuotas alcancen o superen el umbral de los $100 millones deberán reacomodar sus operaciones para garantizar la ejecución automática de los fondos.

Para evitar inconvenientes administrativos, el organismo fiscalizador recordó que es un requisito indispensable cumplir con los siguientes pasos:

Verificar la CBU: Comprobar que la Clave Bancaria Uniforme de la cuenta designada para el débito esté debidamente declarada según los lineamientos de la Resolución General N° 2.675 y sus modificatorias.

Selección en el sistema: Ingresar al portal "Mis Facilidades" y asignar formalmente dicha CBU para la correcta adhesión y cobro automático del plan.