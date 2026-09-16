Presupuesto 2027: el Gobierno busca eliminar por ley los aumentos automáticos de la AUH y las asignaciones

El Gobierno nacional volvió a incluir dentro del proyecto de Presupuesto 2027 una modificación estructural que busca quitarle el carácter automático a los aumentos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el universo de asignaciones familiares que administra la ANSES.

La iniciativa, impulsada en el artículo 17 del texto enviado al Parlamento, propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, normativa que desde 2015 rige la movilidad de estas prestaciones. Se trata de una jugada idéntica a la que el oficialismo ya había intentado plasmar en el Presupuesto 2026, proyecto que finalmente no prosperó durante su debate legislativo.

El núcleo de la modificación se encuentra en la eliminación del artículo 1 de la Ley 27.160. Dicha cláusula establecía por ley que las prestaciones del régimen de asignaciones familiares —amparadas por la Ley 24.714— poseían movilidad obligatoria.

Esto no solo abarca a los montos que perciben los beneficiarios de la AUH y la AUE, sino también a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan quiénes pueden acceder al cobro de cada beneficio. El impacto del cambio alcanza a un amplio abanico de sectores:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la AUH y asignaciones por hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras.

Sin fórmula automática ni plazos obligatorios

Hasta el momento, y bajo el esquema actual vinculado al régimen previsional y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, los incrementos se realizan de forma mensual según la inflación.

Si el proyecto de Presupuesto 2027 se aprueba tal como fue redactado, el Poder Ejecutivo conservará la facultad discrecional de fijar los valores de las asignaciones, pero dejará de existir la obligación legal que impone trasladar periódicamente la suba de precios a los bolsillos de los sectores vulnerables y trabajadores.

Asimismo, al eliminarse la actualización de los topes de ingresos, las escalas salariales rígidas podrían provocar que, producto de las paritarias y la inflación nominal, miles de familias queden excluidas del sistema de asignaciones familiares al superar los límites vigentes.

El contraste con los datos oficiales

La ofensiva legislativa sobre la movilidad choca con los propios argumentos esgrimidos en el mensaje que acompaña el Presupuesto 2027. En el documento, el Ejecutivo destaca la recuperación del poder de compra de la AUH durante su gestión, señalando que la prestación acumuló una mejora real cercana al 110% desde diciembre de 2023 y que, combinada con la Tarjeta Alimentar, cubre más del 95% de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC. Pese a este diagnóstico, la letra chica del proyecto busca desindexar definitivamente el sistema de actualización automática.