Cambios en la AUH: el Gobierno automatizó la validación de la Libreta para niños de 5 a 17 años

Mediante un sistema de intercambio de datos entre organismos estatales, el Ministerio de Capital Humano eliminó el requisito del formulario en papel para los titulares de entre 5 y 17 años.

El Ministerio de Capital Humano informó que la acreditación de los controles de salud y escolaridad necesarios para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a realizarse de forma automática para todos los titulares de entre 5 y 17 años.

La medida, implementada a través de un sistema de intercambio seguro de datos entre organismos, busca "simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía", eliminando el histórico circuito en el que las familias debían completar la libreta con las firmas de los establecimientos educativos y sanitarios para luego presentarla ante la ANSES.

Cómo operará el nuevo esquema y cuándo seguirá siendo presencial Con el nuevo procedimiento, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación remitirán directamente la información sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades a la ANSES. De esta manera, cuando el sistema logre validar de manera cruzada los datos, el trámite se completará sin que los titulares deban realizar gestiones presenciales ni entregar documentación física.

No obstante, la automatización contempla excepciones. Desde la cartera nacional aclararon que si el cruce informático no logra verificar los datos de un beneficiario, se mantendrá vigente el mecanismo anterior. En dichos supuestos, las familias podrán continuar presentando la documentación de respaldo de manera presencial ante las oficinas de la ANSES como lo hacían habitualmente.

Valores de la AUH en septiembre 2026 En el marco de la actualización mensual de las prestaciones, la AUH registró un incremento del 2,11%, ubicando el valor total de la asignación en $154.031 por cada hijo.