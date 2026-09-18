Monteoliva en San Juan: cárceles, fuerzas federales y lucha contra el delito, en la agenda nacional

Este viernes, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó en el Centro Cívico la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes de las provincias y de las cinco fuerzas federales. La agenda incluye el combate al delito complejo, el trabajo en cárceles, el bienestar de los efectivos y la firma de convenios entre jurisdicciones.

San Juan se convirtió este viernes en sede de una de las principales reuniones de la agenda federal de seguridad. La ministra encabezó la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, un encuentro que convocó a responsables del área de distintas provincias y a los jefes de las cinco fuerzas federales.

La funcionaria nacional llegó a la provincia con el objetivo de avanzar en la coordinación de políticas de seguridad entre Nación y las jurisdicciones. En la apertura, acompañada por el vicegobernador Fabián Martín y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, Monteoliva destacó que el ámbito permite compartir experiencias y definir una agenda común.

"Los cinco jefes de Fuerzas Federales están presentes y celebro que volvamos a estar en esta tercera reunión, porque es nuestro espacio para compartir experiencias, coordinar y construir agenda común", señaló.

La ministra también destacó el trabajo que viene realizando San Juan en materia de seguridad y valoró la recepción que tuvo en la provincia. "Sé del esfuerzo que hace San Juan y lo que viene avanzando en materia de seguridad", sostuvo.

Uno de los puntos que atraviesa la reunión es la necesidad de coordinar respuestas frente a delitos que exceden las fronteras provinciales. La agenda federal de este año ya había establecido como prioridades los homicidios dolosos, el narcotráfico, la circulación ilegal de armas y el ciberdelito.

Entre los temas previstos para la jornada aparece una propuesta para detectar y bloquear comunicaciones en establecimientos penitenciarios. También se discutirán políticas vinculadas con el bienestar de los integrantes de las fuerzas de seguridad y habrá un espacio destinado a la firma de convenios entre las distintas jurisdicciones.

En ese marco, la cuestión penitenciaria vuelve a ocupar un lugar central dentro de la agenda de seguridad nacional. La propia Monteoliva había informado meses atrás sobre avances en operativos de control y bloqueo de comunicaciones ilegales dentro de las cárceles.

La jornada también contempla distintas exposiciones sobre el funcionamiento y el bienestar de las fuerzas, además de cuestiones vinculadas con operativos y el trabajo cotidiano de los organismos de seguridad. El temario general fue presentado por el secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

Más allá de los temas técnicos, el principal mensaje de la ministra estuvo vinculado con la coordinación entre los distintos niveles del Estado. "La responsabilidad es profundamente federal y así lo entendimos desde el primer momento, donde no podemos gestionar solos", afirmó.

En la misma línea, Fabián Martín remarcó que la articulación entre las jurisdicciones resulta necesaria porque "la seguridad es un derecho y cuidar la vida es fundamental". El vicegobernador planteó que durante la jornada se discutirían cuestiones importantes para la política de seguridad de la República.

Delgado, en tanto, destacó que para San Juan es "un orgullo" ser sede del encuentro y aseguró que la provincia pondrá a disposición sus recursos humanos y tecnológicos para fortalecer el trabajo conjunto.

La delegación sanjuanina estuvo integrada además por la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el subsecretario de Gestión y Control de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez; el jefe de Policía, Néstor Álvarez, y otras autoridades de la Secretaría de Seguridad.