Invitan a celebrar las fiestas patrias de Chile en San Juan

Será el viernes 18 de septiembre, en el Monumento a San Martín del Parque de Mayo. El encuentro es abierto a toda la comunidad.

Este viernes 18 de septiembre se celebran las fiestas patrias de Chile y los residentes chilenos en San Juan invitan a un acto conmemorativo y a un encuentro popular que se realizará desde las 10:30 horas en el Monumento al Libertador General San Martín del Parque de Mayo.

La convocatoria, impulsada por el Consulado Honorario de la República de Chile, está dirigida tanto a la comunidad chilena residente en la provincia como a todos los que deseen compartir y disfrutar de la cultura, costumbres e historia de la nación trasandina.

Encuentro de tradiciones En el país trasandino, todo el mes de septiembre se transforma en una gran fiesta popular; y cada 18 de septiembre, las familias chilenas se reúnen para disfrutar de múltiples actividades tradicionales. Durante estas jornadas cobran especial relevancia las fondas y ramadas, donde se despliegan los sabores más representativos de su gastronomía.

Entre los platillos icónicos destacan las tradicionales empanadas de pino, los anticuchos (brochettes) y las carnes al asado. En cuanto a las bebidas típicas, se consumen la chicha —bebida elaborada a base de uva— y el popular "terremoto", un trago que combina helado de piña con vino blanco, entre otros ingredientes de gran tradición. La fiesta se completa al ritmo de la cueca, el baile nacional del vecino país.

Hito histórico de Chile El 18 de septiembre de 1810 se instaló en Santiago la Primera Junta Nacional de Gobierno. Si bien esta fecha es un hito fundamental del proceso emancipador, consideran necesario hacer una precisión histórica: ese día no se declaró formalmente la independencia, sino que representó el inicio de un camino que derivó en la ruptura definitiva con España.