Argentino M17: La Selección Sanjuanina de rugby masculino recibe a Chile

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del certamen será este sábado 19, desde las 16 en San Juan Rugby Club.

Locales. Los chicos del seleccionado de San Juan recibirán a Chile buscando su primer triunfo en el Campeonato Argentino.

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato Argentino de rugby masculino para menores de 17 años (M17). La Sanjuanina recibirá a Selección Chile este sábado 19 de septiembre 2026 a las 16. El partido será en cancha del San Juan Rugby Club, en Santa Lucía, con arbitraje de Francisco Nanclares.

La Sanjuanina compite en el Grupo 4 de la Zona Ascenso. Y en el debut, el pasado 22 agosto, cayó por 21-17 ante Oeste de Buenos Aires en la ciudad de Azul. La tercera posibilidad será el 17 de octubre cuando reciba a Mar del Plata. El seleccionado provincial necesita una victoria para continuar con sus aspiraciones. Las semifinales y finales se jugarán del 11 al 15 de noviembre en Tucumán.

Los sanjuaninos convocados por el head coach Renato Puigdengolas son: 1- Francisco Alonso, 2- Santiago Fernández, 4- Felipe Torres, 6- Juan Cruz Funes, 8- Bautista Varando, 13- Juan Cruz Obredor, 16- Mateo Miadosqui, 18- León Carrizo, 20- Nicolás Romano, 21- Bruno Muñoz, de Universitario Rugby; 3- Santino Ruiz, 19- Samir Jofré, de Jockey Club; 5- Santiago Ávila, 14- José Scadding, 15- Joaquín Marino, 17- Bautista Echegaray, 22- Bautista Russo, de San Juan Rugby; 7- Santiago Toloza, 12- León Castro, de Huazihul; 9- Martino Lardone, 11- Bruno Ramos, 23- Mateo Oropel, de Alfiles; y 10- Rocco Torraga, de Marista de Mendoza. El staff técnico de la Sanjuanina se completa con Alfredo Bettio, coach; Gabriel Pizarro, director de Centro; Pablo Scadding, preparador físico; Matías Estrada, médico; Javier Caló, kinesiólogo; Alejandro Tesei, responsable de Selección; Francisco Pérez Rama, colaborador-asistente; y Claudia Luján, manager.

La misma situación le corresponde al equipo trasandino, que en su estreno perdió ante Mar del Plata por 35-26. Los resultados restantes del Ascenso fueron Austral 21-26 Alto Valle y Entrerriana 33-33 Nordeste. Los cruces de este fin de semana serán Alto Valle vs. Entrerriana, Nordeste vs. Austral y Chile vs. Oeste de Buenos Aires.