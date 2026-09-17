Argentino M17: La Selección Sanjuanina de rugby masculino recibe a Chile

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato Argentino de rugby masculino para menores de 17 años (M17). La Sanjuanina recibirá a Selección Chile este sábado 19 de septiembre 2026 a las 16. El partido será en cancha del San Juan Rugby Club, en Santa Lucía, con arbitraje de Francisco Nanclares.
La Sanjuanina compite en el Grupo 4 de la Zona Ascenso. Y en el debut, el pasado 22 agosto, cayó por 21-17 ante Oeste de Buenos Aires en la ciudad de Azul. La tercera posibilidad será el 17 de octubre cuando reciba a Mar del Plata. El seleccionado provincial necesita una victoria para continuar con sus aspiraciones. Las semifinales y finales se jugarán del 11 al 15 de noviembre en Tucumán.
Los sanjuaninos convocados por el head coach Renato Puigdengolas son: 1- Francisco Alonso, 2- Santiago Fernández, 4- Felipe Torres, 6- Juan Cruz Funes, 8- Bautista Varando, 13- Juan Cruz Obredor, 16- Mateo Miadosqui, 18- León Carrizo, 20- Nicolás Romano, 21- Bruno Muñoz, de Universitario Rugby; 3- Santino Ruiz, 19- Samir Jofré, de Jockey Club; 5- Santiago Ávila, 14- José Scadding, 15- Joaquín Marino, 17- Bautista Echegaray, 22- Bautista Russo, de San Juan Rugby; 7- Santiago Toloza, 12- León Castro, de Huazihul; 9- Martino Lardone, 11- Bruno Ramos, 23- Mateo Oropel, de Alfiles; y 10- Rocco Torraga, de Marista de Mendoza. El staff técnico de la Sanjuanina se completa con Alfredo Bettio, coach; Gabriel Pizarro, director de Centro; Pablo Scadding, preparador físico; Matías Estrada, médico; Javier Caló, kinesiólogo; Alejandro Tesei, responsable de Selección; Francisco Pérez Rama, colaborador-asistente; y Claudia Luján, manager.
La misma situación le corresponde al equipo trasandino, que en su estreno perdió ante Mar del Plata por 35-26. Los resultados restantes del Ascenso fueron Austral 21-26 Alto Valle y Entrerriana 33-33 Nordeste. Los cruces de este fin de semana serán Alto Valle vs. Entrerriana, Nordeste vs. Austral y Chile vs. Oeste de Buenos Aires.
En la Zona Campeonato también se disputaron cuatro encuentros. Buenos Aires, bicampeón defensor del título, venció 48-7 a Uruguay. Los demás juegos fueron Tucumán 29-19 a Córdoba, Rosario cayó 21-22 con Salta y Cuyo (Mendoza) le ganó 30-9 a Santa Fe. Este fin de semana jugarán Buenos Aires vs. Tucumán, Santa Fe vs. Rosario, Córdoba vs. Uruguay y Salta vs. Cuyo.