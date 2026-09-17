Juegos Suramericanos 2026: el sanjuanino "Chalo" Molina le dio una medalla de plata a Argentina en BMX

El piloto del Club Bicicross San Juan terminó segundo en la final de BMX Racing de Santa Fe 2026, a apenas 120 milésimas del colombiano Mateo Carmona.

El sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina volvió a subirse a un podio internacional y le dio una nueva medalla a la Delegación Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El piloto del Club Bicicross San Juan terminó segundo en la final de BMX Racing y se quedó con la medalla de plata.

Molina completó los 400 metros en 31.924 segundos y quedó muy cerca del ganador de la prueba. El oro fue para el colombiano Mateo Carmona, quien marcó 31.804, apenas 120 milésimas menos que el sanjuanino.

El podio lo completó el venezolano Jholman Sivira, con un registro de 32.769 segundos. Más atrás finalizaron el brasileño Pedro Santos, con 33.445, y el colombiano Diego Arboleda, con 33.523.

Con esta actuación, Molina sumó la tercera medalla con sello sanjuanino en esta edición de los Juegos Suramericanos. Las anteriores habían sido conseguidas por Delfina Dibella, quien obtuvo el bronce, y Mateo Kalejman, ganador de la medalla de oro, ambos en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta.

Así terminó la final de BMX Racing Mateo Carmona (Colombia) — 31.804