[EN VIVO] Arrancaron los Juegos Suramericanos con una multitudinaria fiesta en Rosario

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están en marcha . Rosario se convirtió este sábado en el epicentro del deporte continental con una multitudinaria ceremonia de apertura frente al Monumento Nacional a la Bandera, escenario elegido para dar la bienvenida a más de 4.000 deportistas que competirán durante las próximas dos semanas.

Juegos Suramericanos 2026: repartirán un promedio de 15 preservativos por atleta en las villas de Santa Fe

La cita reunirá a representantes de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas , con Santa Fe, Rosario y Rafaela como sedes principales. Por primera vez en la historia de los Juegos, la ceremonia inaugural se realizó fuera de un estadio y tuvo como protagonista a uno de los lugares más emblemáticos de Argentina.

La puesta combinó música en vivo, teatro, danza, imágenes, mapping y un importante despliegue tecnológico sobre el propio Monumento. Más de 100 artistas participaron del espectáculo , cuya dirección quedó en manos de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale.

Uno de los pasajes centrales de la ceremonia llegó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto y Julia Mancilla , en medio de la presentación de las delegaciones que durante los próximos días buscarán las medallas en territorio argentino.

Con el himno en voz de Abel Pintos comienza la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026



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Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto y Julia Mancilla interpretaron el Himno Nacional Argentino durante la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La música tuvo un lugar central durante toda la noche. Además de Pintos y Baglietto, la grilla incluye a Soledad Pastorutti, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín “Rada” Aristarán, entre otros artistas. La Sole tiene además a su cargo “Late el Sur”, la canción oficial de esta edición.

Más de 4.000 atletas y una fuerte presencia argentina

Santa Fe 2026 será una de las grandes citas deportivas del continente. Más de 4.000 atletas competirán hasta el 26 de septiembre, mientras que Argentina presentará una de las delegaciones más numerosas: estará integrada por 658 deportistas, 346 hombres y 312 mujeres, con participación en 59 disciplinas.

La competencia también tendrá peso dentro del ciclo olímpico. Varias disciplinas entregarán plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, por lo que además de las medallas estarán en juego lugares para la siguiente gran escala internacional del deporte continental.

San Juan también estará presente con 12 representantes

Dentro de esa enorme delegación argentina habrá 12 deportistas sanjuaninos, distribuidos entre ciclismo, BMX, patinaje de velocidad, tiro con arco y vóley. La cifra le garantiza a la provincia una fuerte presencia en una competencia que reunirá a buena parte de los mejores atletas de Sudamérica.

El ciclismo será el gran aporte provincial, con Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre, Delfina Dibella, Rubén Ramos, Gerardo Tivani, Leonardo Cobarrubia y Mateo Kalejman. A ellos se sumarán Gonzalo Molina en BMX, Fernanda Illanes en patinaje de velocidad, Lucas Garcés en tiro con arco y Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa en vóley.

Desde este domingo comenzará la disputa de las primeras competencias y aparecerán las primeras medallas. Hasta el 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán el centro de una fiesta deportiva que este sábado abrió su telón con música, emoción y miles de atletas preparados para representar a sus países.