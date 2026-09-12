    • 12 de septiembre de 2026 - 17:00

    Estudiantes venció 2-1 a Platense con un gol agónico sobre el final

    Carrillo ingresó en el complemento y apareció a los 45 minutos para darle los tres puntos al Pincha.

    Guido Carrillo ingresó en el complemento y apareció sobre la hora para darle el triunfo a Estudiantes.

    Guido Carrillo ingresó en el complemento y apareció sobre la hora para darle el triunfo a Estudiantes.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuando el empate parecía inevitable, Guido Carrillo volvió a aparecer para salvar a Estudiantes. El delantero ingresó en el complemento y, a los 45 minutos, sacó un potente remate desde la puerta del área que venció a Juan Pablo Cozzani y selló el 2-1 sobre Platense por la novena fecha del Torneo Clausura.

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    El triunfo llegó en una tarde particular en UNO, donde ambos equipos presentaron formaciones alternativas porque tienen la cabeza puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Estudiantes deberá visitar a Corinthians después del 1-1 obtenido en La Plata, mientras que Platense buscará remontar en Vicente López el 0-2 sufrido ante Fluminense en el Maracaná.

    Carrillo entró y decidió el partido

    El encuentro había comenzado favorable al equipo de Alexander Medina. Adolfo Gaich abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, pero la ventaja duró poco: apenas cinco minutos después, Guido Mainero apareció para igualar el encuentro y devolver rápidamente a Platense al partido.

    A partir de allí, el marcador permaneció 1-1 durante gran parte de la tarde. Medina comenzó a mover el banco y a los 34 minutos del segundo tiempo mandó a la cancha a Carrillo en lugar de Edwuin Cetré. La decisión terminó siendo determinante cuando quedaba prácticamente nada para el final.

    Carrillo recibió por derecha cerca del área, acomodó la pelota y sacó un remate potente que se metió junto al palo izquierdo de Cozzani. El gol llegó a los 45 minutos del complemento y desató el festejo en UNO cuando todo indicaba que el partido terminaría empatado.

    El tanto vuelve a poner a Carrillo en el centro de la escena. El delantero surgido de las inferiores del Pincha renovó días atrás su contrato con el club hasta diciembre de 2028 y continúa consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

    Su ingreso terminó resolviendo un partido que Estudiantes necesitaba ganar después de un comienzo complicado en el Clausura. El equipo había llegado a la novena fecha con siete puntos y, con esta victoria, alcanzó las 10 unidades, mientras intenta recuperar terreno en la Zona A antes de encarar uno de los compromisos más importantes del semestre.

    Los dos reservaron pensando en la Libertadores

    La cercanía de los partidos internacionales condicionó claramente las decisiones de ambos entrenadores. Estudiantes tiene por delante la revancha frente a Corinthians en San Pablo, luego del empate 1-1 registrado en La Plata, mientras que Platense deberá intentar una remontada todavía más exigente frente a Fluminense.

    El cruce de este sábado funcionó además como un anticipo de otro enfrentamiento entre ambos: el Pincha y el Calamar también deberán medirse por los cuartos de final de la Copa Argentina, por lo que volverán a encontrarse en otra instancia decisiva.

    En UNO, sin embargo, la última palabra volvió a ser de Carrillo. Entró a poco más de diez minutos para el final, encontró una pelota cuando el empate parecía cerrado y volvió a convertirse en el salvador de Estudiantes.

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