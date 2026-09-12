Franco Colapinto, feliz tras su noveno puesto: "Fue una de mis mejores qualys"

Franco Colapinto cerró una gran clasificación en el Gran Premio de España y no ocultó su satisfacción después de conseguir el noveno puesto con Alpine. El argentino destacó especialmente la vuelta que realizó en la Q2, que le permitió meterse entre los diez mejores pese a que su equipo no llegaba como uno de los favoritos.

“ Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado . Mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos”, expresó Colapinto luego de la sesión.

El piloto argentino consideró que el resultado tiene un valor especial por el rendimiento que mostró Alpine durante el fin de semana. “ Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores qualys en la F1 . Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí”, sostuvo.

Colapinto explicó que, a diferencia de otras fechas como Miami o Canadá, donde Alpine había mostrado ritmo para pelear más arriba, en Madrid el panorama era diferente. “Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos ”, analizó.

El momento decisivo llegó en la Q2 , cuando Colapinto consiguió una vuelta de 1:33.038 que lo ubicó octavo y le permitió avanzar a la última tanda. El argentino terminó aventajando por 0.751 segundos a Pierre Gasly , su compañero de equipo, quien quedó eliminado y largará desde el puesto 14.

La diferencia entre ambos Alpine fue especialmente marcada en el último sector del circuito. Colapinto registró allí 31.083 segundos, mientras que Gasly marcó 31.632, una diferencia de 0.549 segundos.

Ya en la Q3, el argentino volvió a exprimir el Alpine y estableció un tiempo de 1:32.903, suficiente para quedarse con el noveno lugar de la clasificación. Terminó por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que quedó décimo con 1:33.041.

“No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy. Estaban más fuertes los Audi y los VCARB”, reconoció Colapinto, quien celebró por radio inmediatamente después de completar su vuelta de Q2.

Sobre su último intento en la Q3, explicó que tuvo un inconveniente que le impidió mejorar todavía más: “La de Q2 fue una locura y la de Q3 tuve un snap (sobreviraje) muy grande. Tuve que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta”.

Con este resultado, Colapinto alcanzó por séptima vez la Q3 en su trayectoria en la Fórmula 1. En 2026 lo consiguió en cinco oportunidades con Alpine, además de las dos veces que lo había logrado con Williams en 2024. Ahora tendrá el desafío de transformar ese noveno puesto en puntos durante la carrera.