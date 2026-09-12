Insólito en Tucumán: el micro de River se quedó atascado y tuvieron que cambiarlo

River vivió una situación tan insólita como inesperada en la previa del partido frente a Atlético Tucumán. Cuando el plantel se disponía a abandonar el hotel rumbo al estadio Monumental José Fierro, el micro oficial quedó atascado en una rampa y no pudo continuar el traslado , por lo que hubo que conseguir otro vehículo a contrarreloj.

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El inconveniente se produjo poco antes de la partida prevista. La parte trasera del colectivo quedó apoyada sobre una pequeña rampa de cemento, mientras que la zona delantera quedó elevada. La posición hizo imposible que el chofer pudiera maniobrar para girar y retirar el vehículo del estacionamiento.

INCIDENTE CON EL MICRO DE RIVER EN EL TRASLADO AL ESTADIO El Millonario debió cambiar el micro durante el traslado desde el hotel hacia el estadio de Atlético Tucumán, después de que la parte trasera del vehículo quedara tocando el piso y la parte delantera, elevada.… pic.twitter.com/Hy57JBMNS9

El micro de River quedó atascado cuando la delegación se preparaba para salir del hotel rumbo al estadio de Atlético Tucumán. Video: TyC Sports.

Ante la imposibilidad de mover el colectivo, la organización reaccionó rápidamente y se puso en contacto con empresas de transporte de la capital tucumana. Otro micro fue enviado para trasladar a los futbolistas y al cuerpo técnico , mientras que distintas combis fueron utilizadas para llevar al resto de la delegación.

Pese al contratiempo, la situación no alteró el cronograma deportivo: River pudo completar el traslado y llegó a horario al Monumental José Fierro, donde desde las 17.30 debe enfrentar a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura.

La escena rápidamente llamó la atención por las imágenes del enorme vehículo detenido en una posición poco habitual, con su parte posterior prácticamente apoyada sobre el piso. El imprevisto terminó quedando únicamente como una anécdota en las horas previas al encuentro.

No es la primera vez que River tiene problemas con un micro en Tucumán

El episodio tiene además un antecedente llamativo. En 2023 River también sufrió un inconveniente con uno de sus micros durante una visita a Tucumán, aunque aquella situación fue bastante más delicada.

En esa ocasión, antes de un partido por la Copa de la Liga, el chofer no había activado correctamente el sistema de frenado y el colectivo comenzó a desplazarse solo hasta impactar contra varios autos estacionados. Hubo daños materiales, aunque no se registraron heridos.

Esta vez no hubo choque ni consecuencias mayores. El micro simplemente quedó atrapado en la salida del hotel y obligó a improvisar otro traslado para que el equipo pudiera llegar al estadio y concentrarse en el partido.