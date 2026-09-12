    • 12 de septiembre de 2026 - 09:44

    Mammana sufrió una dura lesión en Vélez: fue operado y permanece en terapia intensiva

    El defensor fue trasladado a un sanatorio de Rosario y sometido a una intervención de urgencia.

    El momento del impacto que provocó la grave lesión de Mammana.

    El momento del impacto que provocó la grave lesión de Mammana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Emmanuel Mammana encendió las alarmas en Vélez y en el fútbol argentino luego de sufrir una durísima lesión durante el empate ante Newell’s en Rosario. El defensor recibió un fuerte golpe en el costado derecho del tórax tras chocar con el arquero Tomás Marchiori y debió ser retirado del campo de juego con evidentes signos de dolor.

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    El episodio ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Marchiori salió a despejar un centro y, en el salto, impactó con su rodilla contra las costillas de Mammana. Mientras el defensor permanecía tendido sobre el césped, la jugada continuó y Lucas Robertone salvó dos veces a Vélez sobre la línea.

    Mammana no pudo continuar y fue reemplazado por Lisandro Magallán. Debido a la gravedad del golpe, el futbolista fue trasladado rápidamente al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde los estudios médicos determinaron que presentaba un traumatismo de hemotórax derecho, fracturas múltiples de costillas y un neumotórax.

    Según informó Vélez, el defensor debió ser sometido a una cirugía de urgencia, durante la cual los médicos le colocaron un tubo de avenamiento pleural para estabilizar su cuadro. Luego de la intervención, el jugador quedó internado en terapia intensiva y se encuentra estable.

    El cuerpo médico seguirá de cerca su evolución durante las próximas horas. Desde el club señalaron que, si fuera necesario, Mammana podría requerir una nueva intervención para tratar las fracturas costales. Por el momento, permanecerá bajo cuidados intensivos hasta que los especialistas consideren que está en condiciones de ser trasladado nuevamente a Buenos Aires.

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