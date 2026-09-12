    • 12 de septiembre de 2026 - 08:28

    San Martín apuesta fuerte en una complicada visita a Quilmes

    El Verdinegro jugará este sábado desde las 17 ante el Cervecero, en un partido decisivo en este tramo de la temporada.

    Embalado. San Martín encontró el paso ganador en la Primera Nacional y quiere seguir su racha en Quilmes este sábado.

    Embalado. San Martín encontró el paso ganador en la Primera Nacional y quiere seguir su racha en Quilmes este sábado.

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    Por Ariel Poblete

    Todo suma, todo vale, todo juega. Se vienen las definiciones en la temporada de la Primera Nacional y no hay margen de error para nadie. Con ese escenario, el Atlético San Martín jugará este sábado una carta brava en la Zona B cuando visite desde las 17 a Quilmes en el estadio Centenario.

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    El paso que encontró San Martín lo metió en zonda de Reducido y con cuatro victorias consecutivas y siete fechas sin derrotas, el Verdinegro parece haberse acomodado en serio en la tabla. Con estos antecedentes visitará a un Cervecero que arrastra tres derrotas en serie, descolgado a 7 puntos del Reducido y en una crisis futolística que lo sacude. Pero claro, Quilmes es Quilmes y contra San Martín intentará levantarse.

    Ese será el desafío de un San Martín que no contará con Nazareno Funez, que no viajó a Buenos Aires, ni con Zuliani quien fue expulsado ante Midland. Contará de nuevo con Sebastián Jaurena ya recuperado. Con estas novedades, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo del pasado domingo. En la defensa, el cambio es cantado en la izquierda con Dante Alvarez por Zuliani, más Nadalin, Osores y Cocca completando. En el medio, Jaurena podría volver a la titularidad con Acosta, Mercado y González, mientras que arriba Rossi y Coronel podría ser la dupla.

    Sin muchos misterios, poniendo lo que tiene, jugando a lo mismo, San Martín irá por otro paso grande en la zona alta de las posiciones, sabiendo que el miércoles próximo jugará el postergado contra Tristán Suárez por tres puntos que lo posicionarían más alto todavía.

    FECHA 29

    Zona A

    Sábado 12 de septiembre

    15.30: All Boys vs San Telmo // Bryan Ferreyra

    16: Ciudad de Bolívar vs Central Norte // Gastón Monsón Brizuela

    Domingo 13 de septiembre

    15: Los Andes vs San Miguel // Pablo Giménez

    15.30: Estudiantes vs Acassuso // Daniel Zamora

    15.30: Almirante Brown vs Ferro // Federico Benítez

    16: Mitre (SdE) vs Chaco For Ever // Matías Billione Carpio

    16: Racing de Córdoba vs Morón // Maximiliano Manduca

    18: Godoy Cruz vs Colón // Fernando Echenique

    Lunes 14 de septiembre

    15.30: Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn // Gonzalo Pereira

    Zona B

    Viernes 11 de septiembre

    22: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Tristán Suárez // Javier Delbarba

    Sábado 12 de septiembre

    15: Colegiales vs Chicago // Franco Acita

    15: Atlanta vs Atlético Güemes (SdE) // Juan Pablo Loustau

    15.30: Almagro vs Deportivo Maipú // Wenceslao Meneses

    17: Quilmes vs San Martín (San Juan) // Adrián Franklin

    Domingo 13 de septiembre

    15.30: Patronato vs Temperley // Bruno Amiconi

    16: Midland vs Chacarita // Juan Cruz Robledo

    16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlético Rafaela // Lucas Cavallero

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Agropecuario // Fabrizio Llobet

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