San Martín apuesta fuerte en una complicada visita a Quilmes

Todo suma, todo vale, todo juega. Se vienen las definiciones en la temporada de la Primera Nacional y no hay margen de error para nadie. Con ese escenario, el Atlético San Martín jugará este sábado una carta brava en la Zona B cuando visite desde las 17 a Quilmes en el estadio Centenario.
El paso que encontró San Martín lo metió en zonda de Reducido y con cuatro victorias consecutivas y siete fechas sin derrotas, el Verdinegro parece haberse acomodado en serio en la tabla. Con estos antecedentes visitará a un Cervecero que arrastra tres derrotas en serie, descolgado a 7 puntos del Reducido y en una crisis futolística que lo sacude. Pero claro, Quilmes es Quilmes y contra San Martín intentará levantarse.
Ese será el desafío de un San Martín que no contará con Nazareno Funez, que no viajó a Buenos Aires, ni con Zuliani quien fue expulsado ante Midland. Contará de nuevo con Sebastián Jaurena ya recuperado. Con estas novedades, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo del pasado domingo. En la defensa, el cambio es cantado en la izquierda con Dante Alvarez por Zuliani, más Nadalin, Osores y Cocca completando. En el medio, Jaurena podría volver a la titularidad con Acosta, Mercado y González, mientras que arriba Rossi y Coronel podría ser la dupla.
Sin muchos misterios, poniendo lo que tiene, jugando a lo mismo, San Martín irá por otro paso grande en la zona alta de las posiciones, sabiendo que el miércoles próximo jugará el postergado contra Tristán Suárez por tres puntos que lo posicionarían más alto todavía.
15.30: All Boys vs San Telmo // Bryan Ferreyra
16: Ciudad de Bolívar vs Central Norte // Gastón Monsón Brizuela
Domingo 13 de septiembre
15: Los Andes vs San Miguel // Pablo Giménez
15.30: Estudiantes vs Acassuso // Daniel Zamora
15.30: Almirante Brown vs Ferro // Federico Benítez
16: Mitre (SdE) vs Chaco For Ever // Matías Billione Carpio
16: Racing de Córdoba vs Morón // Maximiliano Manduca
18: Godoy Cruz vs Colón // Fernando Echenique
Lunes 14 de septiembre
15.30: Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn // Gonzalo Pereira
Zona B
Viernes 11 de septiembre
22: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Tristán Suárez // Javier Delbarba
Sábado 12 de septiembre
15: Colegiales vs Chicago // Franco Acita
15: Atlanta vs Atlético Güemes (SdE) // Juan Pablo Loustau
15.30: Almagro vs Deportivo Maipú // Wenceslao Meneses
17: Quilmes vs San Martín (San Juan) // Adrián Franklin
Domingo 13 de septiembre
15.30: Patronato vs Temperley // Bruno Amiconi
16: Midland vs Chacarita // Juan Cruz Robledo
16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlético Rafaela // Lucas Cavallero
18.30: San Martín (Tucumán) vs Agropecuario // Fabrizio Llobet