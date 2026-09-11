La Selección Argentina femenina Sub 20 le ganó a México, clasificó a octavos de final del Mundial y va por más

Con un agónico y sufrido triunfo por 3 a 2 ante las aztecas en el Arena Katowice, el combinado nacional avanzó por segunda vez en su historia a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolo Delgado marcaron los goles.

La Selección Argentina femenina Sub 20 escribió una página dorada en el fútbol nacional al clasificarse a los octavos de final del Mundial de Polonia, tras vencer agónicamente por 3 a 2 a México en la última fecha de la fase de grupos. Con este hito, el combinado dirigido por Christian Meloni se metió entre los mejores equipos del torneo ecuménico por segunda vez en su historia.

El encuentro, disputado en el Arena Katowice, tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Sabido es que la Albiceleste necesitaba al menos un empate para asegurar su boleto a la siguiente instancia, por lo que planteó un esquema inicial más replegado en comparación con sus presentaciones previas.

El desarrollo del partidazo Pese al planteo cauteloso, Argentina golpeó primero. A los 29 minutos del primer tiempo, Annika Paz —la gran goleadora del seleccionado— ganó con categoría dentro del área y conectó un certero cabezazo que, tras pegar en el palo, infló la red para abrir el marcador. Incluso, el conjunto nacional tuvo la chance de estirar la ventaja en los pies de Carolina Ceniza, pero la arquera mexicana enmendó un error previo y evitó el segundo.

Lejos de achicarse, el combinado azteca reaccionó y logró dar vuelta el marcador de manera transitoria gracias a un doblete de Deiry Ramírez, poniendo en aprietos las aspiraciones argentinas. Sin embargo, en un cierre vibrante y cargado de emoción, el equipo nacional demostró carácter: Alma Velasco Heim y Dolo Delgado consumaron una remontada histórica para decretar el definitivo 3 a 2 que desató el festejo argentino en suelo europeo.